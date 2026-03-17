El PSG de Luis Enrique golea al Chelsea en Londres y se clasifica para cuartos

El Paris Saint-Germain supero el trámite tras el 5-2 de la ida y ganó sin despeinarse al Chelsea por 0-3 gracias a los goles de Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola, ambos en los primeros quince minutos, y de Senny Mayulu, en la segunda parte, y se clasificó para los cuartos de final para seguir con paso firme para revalidar el título.

A los seis minutos de juego, un pase largo del gurdameta Matvey Safonov desencadenó en el primer gol. El defensor Mamadou Sarr dejó botar el balón y Kvaratskhelia lo aprovechó para regatearle y mandarlo a la red en la primera ocasión del conjunto de Luis Enrique.

Los visitantes golpearon ocho minutos después gracias a un buen contragolpe que Barcola envió a una escuadra para certificar la clasificación antes del primer cuarto de hora del encuentro.

Robert Sánchez, titular

Los aficionados de Stamford Bridge se quedaron completamente callados y solo se escuchaban los 'olés' de la grada visitante con las posesiones largas de su equipo.

El castigo pudo ser mayor, pero Barcola mandó el balón desviado e instantes después Joao Neves se topó con Robert Sánchez, que era titular en detrimento de Filip Jorgensen, que no entró en la convocatoria por problemas físicos.

El Chelsea tiró de orgullo y puedo recortar distancias. Joao Pedro recibió un balón en profundidad, se deshizo de su par, pero se quedó muy escorado y Safonov achicó muy bien para evitar el tanto de los 'blues'.

Safonov, protagonista

La siguiente estuvo en las botas de Cole Palmer, que tras recibir de Moises Caicedo en la frontal del área, se giró y envió el balón pegado al segundo palo, aunque de nuevo el guardameta ruso salió vencedor de la acción con una estirada brillante.

Safonov iba a ser de nuevo protagonista al sacar de nuevo una mano a remate de cabeza de Jorrel Hato. En el córner que botaron los de Liam Rosenior, el conjunto francés robó el esférico y salió rápido a la contra por medio de Barcola, que se estrelló en el mano a mano con Sánchez.

Ya en la segunda parte, los locales siguieron buscando el gol del honor mediante un disparo de Joao Pedro, que se fue desviado.

Disparo a la escuadra

En el minuto 60, Liam Rosenior dio por perdida la eliminatoria y dio descanso a Enzo Fernandez, Cole Palmer y el propio Joao Pedro pensando en el encuentro del Everton, clave para las aspiraciones de los 'blues' de acabar entre los cuatro primeros de la liga inglesa.

Tres minutos después de los cambios, Senny Mayulu, de 19 años, puso la puntilla con un disparo directo a una escuadra para cerrar por completo el duelo y provocar que la gente abandonara el estadio.

Safonov se empeño en evitar el gol local, esta vez al parar dos disparos de Delap y otro de Alejandro Garnacho.

Galatasaray o Liverpool, en cuartos

A partir de ese momento, los de Luis Enrique controlaron el partido y se aprovecharon de que los 'blues' estaban con diez por la lesión de Trevoh Chalobah, que se tuvo que retirar.

Con esta victoria, el Paris Saint-Germain se clasificó para cuartos de final con un global de 8-2 y ya espera rival, que saldrá del duelo entre el Galatasaray, que parte con ventaja por el 1-0 de la ida, y el Liverpool.