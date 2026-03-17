Juegos de Invierno Milán-Cortina 2026
Los Reyes felicitan en Zarzuela al equipo paralímpico de los Juegos de Invierno
La delegación encabezada por la cuatro veces medallista paralímpica Audrey Pascual entregó a los monarcas una camiseta del equipo con sus nombres
Servimedia
Los Reyes recibieron este martes al equipo paralímpico de los Juegos de Invierno Milán-Cortina 2026 en una audiencia en la que demostraron que estaban al tanto de las competiciones y dieron la enhorabuena a la delegación por los buenos resultados cosechados, los mejores desde 2014. La delegación encabezada por la cuatro veces medallista paralímpica Audrey Pascual entregó a los monarcas una camiseta del equipo con sus nombres.
La camiseta del Rey estaba marcada con el nombre "Felipe VI" mientras que en la de la Reina ponía: "Letizia". Los Reyes mantuvieron un encuentro de unos 45 minutos con los ocho deportistas -Audrey Pascual, María Martín-Granizo, Javier Marcos, Iraide Rodríguez, Alejandra Requesens, Victoria Ibáñez, Higinio Rivero y Emilio Redondo- que han competido en los Juegos, pues debían partir para Jaén, donde este martes realizan una visita oficial por la conmemoración de los 1.200 años de capitalidad de la ciudad y al equipo paralímpico lo esperaban en el Ayuntamiento de Madrid.
En esa audiencia, los Reyes mostraron a la delegación española que estaban al tanto de las competiciones y conocían a los deportistas y las cuatro disciplinas en las que compitieron: esquí alpino, 'snowboard', esquí de fondo y biatlón.
La Reina preguntó a Audrey Pascual por sus medallas, pues solo portaba uno de los cuatro metales con los que volvió de los Juegos. Y la joven deportista madrileña le explicaba que todavía está empezando a valorar todo lo que ha logrado en su debut como deportista paralímpica.
En la audiencia también estuvieron presentes el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, además de otros integrantes del CPE.
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