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Juegos de Invierno Milán-Cortina 2026

Los Reyes felicitan en Zarzuela al equipo paralímpico de los Juegos de Invierno

La delegación encabezada por la cuatro veces medallista paralímpica Audrey Pascual entregó a los monarcas una camiseta del equipo con sus nombres

Sus Majestades los Reyes reciben al equipo español de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026

Sus Majestades los Reyes reciben al equipo español de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Servimedia

Madrid

Los Reyes recibieron este martes al equipo paralímpico de los Juegos de Invierno Milán-Cortina 2026 en una audiencia en la que demostraron que estaban al tanto de las competiciones y dieron la enhorabuena a la delegación por los buenos resultados cosechados, los mejores desde 2014. La delegación encabezada por la cuatro veces medallista paralímpica Audrey Pascual entregó a los monarcas una camiseta del equipo con sus nombres.

La camiseta del Rey estaba marcada con el nombre "Felipe VI" mientras que en la de la Reina ponía: "Letizia". Los Reyes mantuvieron un encuentro de unos 45 minutos con los ocho deportistas -Audrey Pascual, María Martín-Granizo, Javier Marcos, Iraide Rodríguez, Alejandra Requesens, Victoria Ibáñez, Higinio Rivero y Emilio Redondo- que han competido en los Juegos, pues debían partir para Jaén, donde este martes realizan una visita oficial por la conmemoración de los 1.200 años de capitalidad de la ciudad y al equipo paralímpico lo esperaban en el Ayuntamiento de Madrid.

En esa audiencia, los Reyes mostraron a la delegación española que estaban al tanto de las competiciones y conocían a los deportistas y las cuatro disciplinas en las que compitieron: esquí alpino, 'snowboard', esquí de fondo y biatlón.

La Reina preguntó a Audrey Pascual por sus medallas, pues solo portaba uno de los cuatro metales con los que volvió de los Juegos. Y la joven deportista madrileña le explicaba que todavía está empezando a valorar todo lo que ha logrado en su debut como deportista paralímpica.

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En la audiencia también estuvieron presentes el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, además de otros integrantes del CPE.

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