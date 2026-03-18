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CAMP NOU, 18.45 H.

Flick apela a "un partido perfecto" del Barça para eliminar al Newcastle y seguir en la Champions

El técnico alerta sobre un rival "muy físico y muy agresivo en la defensa al hombre y rápido en la transición" y confía en el poder del Camp Nou: 12 victorias en 12 partidos

Hansi Flick, durante el entrenamiento del Barça previo al duelo frente al Newcastle.

Hansi Flick, durante el entrenamiento del Barça previo al duelo frente al Newcastle. / Alejandro García / EFE

Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona

El empate de penalti de Lamine Yamal en el minuto 90+6 de la ida (así de apurado agonizó el Barça en Newcastle), evitó hace ocho días que el equipo se viera inmerso en la obligación de remontar otra vez una eliminatoria, cuando fresco permanece en el recuerdo el intento frustrado de la Copa ante el Atlético de Madrid, mucho más epopéyico que el que tocaría emprender ante el equipo inglés, noveno en la Premier, sí, pero que se presenta tras batir al Chelsea a domicilio.

Tan cerca estuvo de perder el Barça que Hansi Flick no ha perdido el miedo. "Tendremos que hacer un partido perfecto e intentaremos hacerlo", aseguró, sin tenerlas todas consigo, aunque no tiene motivos para ser pesimista por muy mal que lo pasara el Barça en Sant James’ Park. Al fin y al cabo, en territorio enemigo, el Barça igualó en el primer partido y ganó en la liguilla por 1-2.

Lamine Yamal y Gavi, en el entrenamiento del martes.

Lamine Yamal y Gavi, en el entrenamiento del martes. / Valentí Enrich / SPO

Físicos y agresivos

El tercer duelo se enmarca en el Camp Nou, con 62.000 espectadores, al máximo de su capacidad actual, y donde el Barça preserva su integridad futbolística: 12 victorias en 12 partidos, con 39 goles marcados y 7 encajados.

"Será un partido muy duro porque ellos son un equipo muy físico y muy agresivo en la defensa al hombre y rápidos en la transición", fue la explicación desarrollada por el entrenador azulgrana para justificar su prevención. La intensa presión del Newcastle le preocupa. Así le jugó el Atlético y el Athletic al Barça y el equipo lo pasó muy mal.

Hansi Flick bromea con sus futbolistas antes de la sesión preparatoria para el Barça-Newcastle.

Hansi Flick bromea con sus futbolistas antes de la sesión preparatoria para el Barça-Newcastle. / Valentí Enrich / SPO

El partido no admite margen de error. Flick ha reforzado "la confianza y la convicción" que han de tener sus jugadores con el balón cuando sufran el acoso de un futbolista rival y encuentren los espacios libres para progresar en el campo. "Les hemos enseñado cómo queremos hacerlo", desveló Flick tras la sesión del martes.

El técnico y la plantilla recibieron la visita de Joan Laporta, el presidente electo, que no ejercerá oficialmente hasta el 1 de julio. Tiene Flick la oferta de renovación del contrato hasta 2028 (el actual dura hasta 2027), pero cree que «no es el momento adecuado» en medio de la eliminatoria de la Champions para comprometerse tanto tiempo.

Raphinha y Xavi Espart, en un rondo.

Raphinha y Xavi Espart, en un rondo. / Valentí Enrich / SPO

Un gol en diez partidos

"Tenemos mucho tiempo por delante y no estoy pensando en ir a otro sitio ni nada por el estilo. El Barça será mi último club, mi último trabajo", repitió Flick, más preocupado por acertar en la alineación. Volverán Lamine Yamal y Eric Garcia, preservados en los dos últimos encuentros y ha de optar por Fermín o Dani Olmo en el centro del campo a no ser que ubique a este último de delantero centro ante las evidentes crisis de Robert Lewandowski y Ferran Torres: un gol entre los dos en los últimos diez partidos.

Entre Lewandowski y Ferran han marcado un gol entre los dos en los últimos diez partidos: el del polaco al Villarreal.

Sandro Tonali, en el centro, durante el entrenamiento del Newcastle en el Camp Nou, el martes por la tarde.

El entrenamiento del Newcastle en el Camp Nou, el martes por la tarde. / AFP7 vía Europa Press

Todo a favor

Si Flick opina que el Barça debe cuajar un partido perfecto, Eddie Howe se expresó con otras palabras. "Necesitaremos que todo nos salga a favor. Sabemos lo bueno que es el Barcelona, no subestimamos la magnitud del desafío, pero creemos en nosotros mismos", afirmó el entrenador del Newcastle.

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Howe admitió que eliminar al Barça supondría el mayor triunfo de su carrera. También la del Newcastle, que nunca ha disputado los cuartos de final de la competición europea.

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