El Valencia toma aire y mete en problemas al Sevilla.

El Valencia ganó 0-2 al Sevilla, un rival directo por la permanencia, y toma oxígeno con un partido redondo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, gracias a los tantos poco antes del descanso de Hugo Duro y del belga Largie Ramazani, lo que hunde y deja muy tocados a los sevillistas, sin reacción alguna en la segunda parte.

El Sevilla del argentino Matías Almeyda, muy plano, sin ideas ni capacidad para crear peligro ante un adversario que también llegaba exigido a Nervión, fue incapaz en todo momento de plantar cara a un Valencia ordenado y que sabía a lo que jugaba, al contrario que los hispalenses, planos, impotentes y sin calidad, y que se quedan a 3 puntos del descenso.

Se medían en el Sánchez-Pizjuán dos históricos en horas bajas, en plena pugna por la permanencia, y con los hispalenses a sólo 3 puntos del descenso, tras el triunfo del Elche ante el Mallorca, y los valencianos a 4, por lo que era un duelo clave para ambos en su lucha por alejarse del peligro.

El Sevilla del argentino Matías Almeyda, que vio rota una racha de cinco partidos invicto la pasada jornada ante el Barcelona (5-2), hizo cuatro cambios en el once, con la entrada de Azpilicueta, Kike Salas -recuperado de una lesión-, el extremo suizo Rubén Vargas y el punta francoargentino Maupay, por Nianzou, Carmona, Oso y el nigeriano Akor Adams.

Mientras, el técnico del Valencia, Carlos Corberán, también hizo cuatro variaciones, con el central Tárrega, los centrocampistas Rioja y Almeida y el delantero Hugo Duro, en detrimento de los lesionados Thierry Correia y Ugrinic, y del neerlandés Danjuma y el punta nigeriano Umar Sadiq.

El duelo comenzó igualado, con brío en ambos conjuntos, pero sin presencia clara en ataque. El equipo visitante, bien colocado, mantuvo la calma siempre y no se dejó superar por un conjunto andaluz muy plano, decepcionante e incapaz de generar peligro en el área del macedonio Stole Dimitrievski, que no remató ni una sola vez a puerta en el primer tiempo.

El Valencia, sin grandes alardes, se dedicó a saber leer el juego y no perder el control ante un Sevilla muy apocado, nervioso y sin ideas. Esto le llevó a advertir de sus intenciones, aunque sin excesivo peligro, con un tiro del argentino Guido Rodríguez, que se marchó fuera por poco, y un remate de Ramazani, despejado por Odysseas Vlachodimos.

Estos avisos se transformaron en sendos tantos del Valencia en la recta final gracias a su efectividad y las facilidades defensivas locales. Así, Hugo Duro, de cabeza, remachó a gol un despeje de Odysseas a tiro del incisivo Ramazani, en el 38; y el 0-2 llegó en el quinto minuto del añadido, con un remate a bocajarro del belga tras un gran centro de Luis Rioja.

Antes del descanso, Corberán tuvo que sustituir a Gayà (m.26), tras un doble golpe en la cabeza, por Jesús Vázquez y Almeyda relevó a Azpilicueta (m.37), quizás por problemas físicos, en una decisión un poco extraña, pues metió a Akor, su máximo goleador.

En la reanudación, además, el técnico argentino quemó sus naves con un triple cambio al entrar Carmona, Mendy e Isaac Romero por Juanlu, Agoumé y Alexis, pero sin ninguna eficacia, pues, aunque los sevillistas empujaron a ráfagas y más por orgullo y necesidad que con cabeza, apenas inquietaron a un bien plantado Valencia, con una defensa impecable.

La incapacidad del Sevilla fue total. Su escasa calidad se vio reflejada ante un Valencia que no pasó ningún apuro, defendiendo su renta y neutralizando los contados y tímidos intentos de un Sevilla perdido, ahogado en su impotencia.

El equipo del barrio de Nervión, muy apagado y con un juego lamentable, no perdió la garra, pero con eso no bastaba. Lo hizo sin ningún éxito, quiso rebelarse, pero fue paradigmático que su primer tiro a puerta fue en el 79, un remate de Isaac que atajó sin problema ninguno Dimitrievski, ya con el extremo Oso, su hombre más incisivo, en el campo al sustituir a un irregular Vargas.

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De ahí al final, nada cambió. El Sevilla, sin ideas para acortar distancias, en un partido pésimo tanto en defensa como en ataque, y el Valencia haciéndose fuerte y sin sufrir en ningún momento, salvo en un tiro en el tiempo de prolongación del francés Mendy que despejó, con un paradón Dimitrievski que tocó en el poste y se marchó fuera.