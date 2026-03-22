Rodríguez Uribes: "Vamos a defender que la final del Mundial sea en España porque tenemos argumentos de sobra"

La Ley del Deporte tiene solamente tres años. ¿Se han cumplido los objetivos o hay cosas todavía que mejorar?

Estamos en el proceso de desarrollar una ley que tiene solo tres años de vigencia y que la anterior era del año 91, que hizo su papel para trabajar, por ejemplo, contra la violencia y los discursos de odio en los estadios de fútbol con los ultras. La nueva tiene muy poco tiempo, pero aún así estamos trabajando en su desarrollo, en todo lo que tiene que ver con el reglamentario.

Mundial 2030, tema controvertido. Se acaban de caer Málaga y La Coruña como sedes, ¿pero está ya definido el número que tendrá España?

Sin saber qué iba a pasar con A Coruña o Málaga, o antes también con Murcia y Gijón, me pareció que nuestra posición debía de ser defender todas las candidaturas, y es lo que hicimos porque podía pasar esto. Nosotros tenemos en el pacto inicial cinco sedes para Marruecos, tres para Portugal y once para España, que van a poder ser. Al no seguir A Coruña, tenemos la candidatura de Vigo, que debería entrar, y lo he dicho desde el minuto 1, si Valencia termina su estadio, el Nou Mestalla, que está en obras pero que tenemos el compromiso del club y el acuerdo con el Ayuntamiento, estará también. El club se ha comprometido y ha consignado una cantidad de dinero para hacer un polideportivo municipal en el barrio, que es humilde. Parece que eso va en serio, y si es así, entiendo que las once incluirán a Vigo y a Valencia.

¿Y la final?

La decisión es de la FIFA, solo y exclusivamente de ellos. Si dependiera de mí, ya estaba resuelto y sería en España, y nosotros vamos a defender que sea en nuestro país porque tenemos argumentos de sobra. Está el Santiago Bernabéu, la capital de España, pero sabemos también que el FC Barcelona quiere la final. Todo eso son buenas noticias porque demuestra que hay una voluntad de los clubes y de las ciudades por acoger la final del Mundial, con Madrid y Barcelona como las principales. Pero no solo tenemos estadios, también infraestructuras, seguridad ciudadana, las comunicaciones de un país desarrollado, europeo, que está al primer nivel. Vamos a defender eso, pero en todo caso, es una decisión de FIFA, y por lo que me dicen, no se espera que se sepa hasta 2028 e incluso 2029.

José Manuel Rodríguez Uribes, durante la entrevista con La Opinión / ISRAEL SANCHEZ

Se ha creado la comisión interministerial para el Mundial, ¿qué trabajo tiene que desarrollar la misma?

Se ha creado porque el Mundial 2030 es un proyecto de país. Se han firmado unas garantías y nos hemos comprometido a realizar una serie de tareas en distintos ámbitos, y para ello está esa comisión, para crear grupos de trabajo con los ministerios, pero también con la Federación Española de Fútbol, el Comité Olímpico Español y el Paralímpico. Queremos que esté todo el mundo implicado y comprometido en este gran proyecto de país, y que cuando lleguemos al Mundial, esté todo bien organizado y pensado. Habrá un grupo que tendrá que ver con las sedes y las subsedes, y otro con las infraestructuras necesarias, el transporte y la la seguridad. Tenemos todo un trabajo que hacer por delante muy ambicioso vinculado a esas garantías que firmamos con FIFA.

Vayamos al olimpismo. ¿Los excelentes resultados en los Juegos de Invierno son producto de una generación espontánea o de un trabajo de hace años?

De muchas cosas, pero por supuesto, el talento de los deportistas es lo primero, pero detrás está también el apoyo institucional, de los recursos invertidos, porque yo siempre hablo de inversión como en educación también hablamos de lo mismo, porque esto no es gasto, es inversión. En estos años hemos triplicado el apoyo a las federaciones deportivas, con una clara apuesta por la inclusión. Venimos de un éxito rotundo, sobre todo de Audrey Pascual, pero también del conjunto de la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Invierno, con cuatro medallas y un diploma. Es el resultado de que la Federación de Deportes de Invierno ha integrado a los deportistas con discapacidad. El otro día, hablando con la Reina, surgió una pregunta que tenía sentido, si era mejor apostar por pocos deportes o abrir el abanico y ser un país que va a por todas. Ya llegamos tarde porque nosotros apostamos por todo, y ahora ya no tiene sentido plantearse eso mucho. En los Juegos de verano somos el país del mundo, junto con China y Estados Unidos, y el primero de la Unión Europea, que tiene más participación en deportes de equipo, donde además somos una potencia, y por ello vamos a seguir haciéndolo. Es bueno que identifiquemos aquellas especialidades donde podemos profundizar y tener mejores resultados, y estamos trabajando en eso también. Por eso hemos creado un órgano dentro del Consejo Superior de Deportes que nos obliga a reunirnos cada tres meses con el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico en igualdad para tomar decisiones estratégicas también en relación con deportistas, federaciones, y mirando a Los Ángeles 2028, para tener esa perspectiva compartida y diseñar caminos que nos lleven al éxito todavía más. España es un país potente en deporte y somos conocidos en el mundo por eso, y como dijo el presidente, en este país ya no va a haber un deporte de primera y otro de segunda, porque el olímpico y paralímpico están en igualdad, y las decisiones que tomemos como país en relación con el deporte van a tener siempre esa doble mirada.

Siempre se habla de las veintidós medallas de Barcelona, que se han quedado como una barrera infranqueable. ¿Qué perspectivas hay de cara a Los Ángeles?

La última vez nos quedamos en 18 y ya subimos en relación con Tokio. Pero es que si se contaran las medallas de cada jugador de fútbol o de baloncesto, por ejemplo, tendríamos 150. Es verdad que hay países que tienen un nicho, aunque no me gusta esta expresión, en una especialidad muy concreta, que son muy buenos, por ejemplo, en lucha, y sacan diez ahí. Y creo que se dan las condiciones para seguir mejorando en el ranking en Los Ángeles.

Recientemente también se ha aprobado que sea reconocidos a los deportistas de los años ochenta y noventa que no pudieron tributar a la Seguridad Social y se que se han conocido como ‘Los Romay’. ¿En qué consiste?

Bueno, Fernando Romay es el más alto y el que más ha insistido en este asunto. Se lo dijo a ministra Pilar Alegría y ella me llamó para ver cómo encauzábamos esto. Desde hace tiempo hemos trabajo con UGT, fundamentalmente, y también con Comisiones Obreras y con la Seguridad Social. Fui a hablar con mi homólogo, el secretario de Estado de Seguridad Social, y lo vi muy receptivo, y han hecho una norma, que está ahora en audiencia pública, que pretende es que aquellos años en los que estaban practicando deporte de manera profesional, en los que pagaban el IRPF pero no podían cotizar a la Seguridad Social, se les reconozcan con una pasarela que se va a hacer. Esos años, a los efectos de la jubilación, serán computados, y ese es el plan desde el año 80 en adelante. El problema es que entonces no tenían opción de cotizar a la Seguridad Social y ahora se les reconocerá que esos años trabajaron de cara a su pensión de jubilación.

Recientemente se hablado del Team España. ¿Qué es?

El Team España es un programa central del Consejo Superior de Deportes, nuestra columna vertebral en la alta competición, que nos permite ir pensando distintos ámbitos de trabajo en relación con nuestros deportistas de alto rendimiento, pero no solo cuando están en activo. Se trata de garantizarles todas las posibilidades para desarrollar su trabajo y siempre pongo el ejemplo lo que hemos hecho con Carolina Marín, quien nos pidió un nutricionista o sparrigns para entrenar de cara a París. Todo eso lo cubrimos y tratamos de darles los medios para que cuando se enfrenten a la competición, vayan en las mejores condiciones, como ayudarles a realizar entrenamientos en altura o concentraciones en el extranjero. Se trata de conseguir que su preparación sea óptima. Pero también pensamos en el día de mañana, en la transición a otra profesión, fomentando desde las ayudas PROAC que trabajen y estudien, o sea, que hagan deporte al máximo nivel y a la vez realicen una carrera universitaria. Por eso se ha creado la liga U22 de baloncesto. Y en relación al deporte femenino, atender también a nuestras deportistas con la conciliación y la maternidad, así como las lesiones, que a veces son distintas a los hombres. Team España es un gran proyecto también de becas, que junto a las becas ADO, garantiza que nuestros deportistas tengan cubiertas sus necesidades y puedan dedicarse a practicar el deporte.

"Me cuesta creer que tras Nadal haya llegado un genio como Carlos Alcaraz" Por último, ¿al deporte español le ha tocado el Euromillón con Carlos Alcaraz? Lo pienso a veces y me cuesta creerlo, pero después de Rafa Nadal, en tiempo real, ha llegado Carlos Alcaraz, quien, además, tiene unas posibilidades extraordinarias en los próximos años. Hay una parte inexplicable, pero hay otra que tiene que ver también con el talento, la genialidad y con el buen trabajo de la Federación Española de Tenis y la Murciana. Porque Carlitos, cuando era un niño, estuvo trabajando con los técnicos de la Murciana. Después ha volado solo, pero hasta ese momento, el apoyo de la Federación, del Consejo Grupo de Deportes y de las instituciones, ha estado ahí. Y eso también produce genios, porque no caen del cielo. Es muy raro que pueda suceder en otros deportes, pero el tenis, que es un deporte sofisticado, que exige también unas estructuras fuertes, en España las tiene. Además, transmite unos valores también que son muy positivos para la sociedad. Tuve la suerte de darle el Premio Nacional del Deporte a Carlos Alcaraz, bueno, se lo dieron los Reyes, pero yo estaba ya al frente del Consejo Superior de Deportes. Ahora también Murcia ha sido protagonista en estos galardones por el trabajo de la Universidad de Murcia, que lo está haciendo de forma extraordinaria, y con la UCAM, que es de sobra conocida por todos. Pero también el doctor Ripoll o el CERMI. Sí, Murcia está de moda en el deporte, hay que reconocerlo.

Los derechos audiovisuales del fútbol siempre son un tema peliagudo. Ahora quieren reformar el decreto 5/2015. ¿Qué es lo que se pretende?

Vamos a ver cómo lo pergeñamos al final, pero lo que queremos hacer es actualizarlo. Han pasado once años y hay realidades nuevas que no existían entonces. No queremos tocar el sistema porque funciona. Mi percepción, en relación con los clubes, es que la centralización de los derechos de televisión y la redistribución funciona bien. Lo esencial va a seguir igual, pero queremos introducir novedades. Por ejemplo, el fútbol femenino no estaba en 2015 como está ahora y tenemos un Mundial 2030 en el horizonte. Por ejemplo, se puede apoyar más a las federaciones deportivas que no sean el fútbol. Y quiero también mejorar todo lo que tiene que ver con la transparencia de los derechos de televisión, con la gobernanza, que sea más coral, colectiva, donde se participe de una forma más grupal, es decir, que sea una decisión colectiva. Eso debería tener el consenso de todo el mundo porque es mejorar lo que ya existe actualizándolo a los tiempos que vivimos.

Rodríguez Uribes, en la entrevista con La Opinión / ISRAEL SANCHEZ

Pero quizás hay veces que tocar ciertas cosas a algunos grupos, como es la Liga de Fútbol Profesional, puede entrar en conflicto.

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El dinero es de los clubes, no olvidemos eso. Y lo que queremos es que ese dinero generado a través de los derechos de televisión, que está muy bien centralizado, pueda atender nuevas realidades que no existían. La más evidente es ahora el Mundial 2030. Tenemos un Mundial y debe existir un vínculo y conexión, y creo que es importante que seamos capaces de hacerlo.