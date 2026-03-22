Atletismo
Mariano García, campeón del mundo de 1.500 metros en pista
El atleta de Fuente Álamo, en una carrera magistral, ha conquistado el segundo título mundial de su vida
Dioni García
Mariano García García lo ha conseguido. Por segunda vez en su carrera deportiva, se ha proclamado campeón del mundo de atletismo en pista cubierta, en esta ocasión en la distancia de 1.500 metros lisos en Polonia. 'La Moto' ha hecho una carrera magistral, sensacional, controlando en todo momento y aguantando en una recta final donde ha resistido al ataque de Isaac Nader, el gran favorito.
Ya lo advirtió en semifinales, donde logró la victoria. Y rubricó su excelente Campeonato del Mundo con un oro colosal, convirtiéndose en el primer español en conquistar el título en los 'milqui' bajo techo.
Tranquilo, relajado y con máxima concentración. Así saltó a la pista uno de los atletas más simpáticos del mundo. Al contrario de lo que ocurrió en semifinales, optó por situarse a la cola del grupo en la primera vuelta. Pero tras completar la misma, se salió a la segunda calle para avanzar hasta colocarse en la primera posición. Mientras que por detrás el italiano Federico Riva y el sueco Samuel Pihlström trataban de coger una buena posición, Nader perseguía la larga zancada del atleta de Cuevas de Reyllo, quien sí que estaba realizando un desgaste para mantenerse en primera posición, pero evitaba esa pugna. El portugués, que el atleta con mejor marca personal este año de los nueve participantes en esta final, se quedó relegado a los 700 metros, teniendo que realizar un esfuerzo mayúsculo para poder remontar.
Fue en la última vuelta cuando se desataron todas las hostilidades. Nader avanzó y hasta dio la impresión de poder superar al murciano en la recta de meta, pero 'La Moto' apretó los dientes para hacerse con la victoria y volver al primer plano internacional después de algunos sinsabores vividos en los últimos años, donde las lesiones le impidieron llegar en algunos casos a las grandes citas en un buen momento de forma. Pero en 2026, con el salto definitivamente a los 1.500, ha sacado a relucir ese gen competitivo que le hizo ser campeón de Europa al aire libre y mundial en 800 metros.
Con la bandera de España por encima de su cabeza y bromeando con la mascota de los campeonatos, con la que arrancó 'La Moto' una vez más, Mariano García celebró la primera medalla de oro del atletismo español, que se suma a las platas logradas por Enrique Llopis y del 4x100 mixto.
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