Los forenses exploran de nuevo al exdirigente arbitral Enríquez Negreira en la recta final de la investigación

Nervioso y agobiado. Así se ha presentado este martes el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, imputado por presunta corrupción deportiva, en el Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, en la Ciutat de la Justícia, para una nueva exploración. Puntual, alrededor de las 9 de la mañana y acompañado de una mujer, el exdirigente arbitral se presentó ante los forenses para un nuevo examen. Él mismo lo había pedido a la jueza que investiga el desembolso de un total de 7,5 millones de euros por los informes, en ocasiones verbales, que realizaban sobre los colegiados antes de los partidos. La fiscalía sospecha que esos pagos están vinculados con la corrupción deportiva.

El abogado de Enríquez Negreira, Daniel Pérez-Esqués, presentó en su día un escrito en el que argumentaba que el exdirigente arbitral sufre un deterioro cognitivo que le impide "defenderse con todas las garantías" en el proceso penal abierto, por lo que reclamaba que lo examinara un forense para que la jueza decida si lo expulsa de la causa por demencia. El letrado adujo que su deterioro cognitivo había empeorado desde que se le exploró en 2023, cuando ya intentó que se le apartara del proceso que se sigue contra él, su hijo, los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y otros directivos del club.

La investigación ya ha entrado en su recta final. Solo está pendiente de practicar, el próximo día 10, la declaración de la representante legal del Barça y del delegado del club, Carles Naval. Si no se solicitan más pruebas, la jueza deberá decidir si concluye las pesquisas y si la causa pasa a la fiscalía para que, si procede, presente su escrito de acusación. El juicio todavía tardará.

El exvicepresidente del CTA fue explorado por médicos forenses en 2023, poco después de que se abriera el caso Negreira, y el juez que instruía entonces el caso concluyó que conservaba las facultades mentales para ser juzgado, pese a sufrir algún deterioro cognitivo por su avanzada edad. La defensa del exdirigente arbitral considera que, en su informe de enero de 2024, los facultativos aseguraron que el investigado presentaba un deterioro cognitivo leve, pero que un reciente informe de la Fundación ACE, centro internacional de referencia en el tratamiento del alzhéimer, sostiene que su situación ha empeorado.

"Demencia moderada"

En concreto, los especialistas de esta entidad sostienen que Enríquez Negreira sufre un grado de deterioro cognitivo 5 en la escala GDS de Reisberg, lo que supone un nivel de "demencia moderada". "Es indiscutible el deterioro que ha sufrido en este periodo de tiempo y la necesidad de producir una nueva valoración forense", añade el escrito. Negreira fue citado como investigado en marzo de 2024, en una comparecencia en la que se acogió a su derecho a no declarar.

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El último testigo en ser interrogado por la jueza fue el expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart, el 6 de febrero pasado. "El Barça jamás ha cometido ninguna irregularidad, ni ha comprado árbitros", aseguró tras declarar. El exmandatario azulgrana rechazó las acusaciones vertidas contra los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Eso sí, admitió que se contrató a Negreira padre, aunque no directamente a él, sino a los servicios de su empresa, para elaborar informes sobre los colegiados, una práctica, precisó que es habitual en todos los equipos españoles y extranjeros, del mismo modo que se cuenta con “ojeadores e intermediarios”.