Gol de Carlos Mundaka y victoria de oro del Tuilla contra el Sporting Atlético

El Tuilla firmó uno de los resultados más sorprendentes de la jornada en Tercera tras imponerse al Sporting Atlético en El Candín (1-0). El conjunto de Bango, que llegaba como penúltimo clasificado y con solo tres victorias en toda la temporada, logró un triunfo que no solo refuerza su moral, sino que le permite recortar distancias con la permanencia y seguir creyendo en la salvación.

El protagonista del partido fue Carlos Mundaka. Su gol decidió un encuentro en el que el Tuilla supo hacer justo lo que otras veces no había conseguido. "Nos adelantamos pronto y luego supimos defender el resultado, que era algo que en otros partidos nos había costado más. Esta vez el equipo estuvo muy serio", explica el jugador.

La victoria tiene aún más valor si se tiene en cuenta el rival. El Sporting Atlético llegaba como uno de los mejores de la segunda vuelta, en la que apenas había perdido puntos. Aun así, el Tuilla fue capaz de competir de tú a tú y aprovechar su oportunidad. "Sabíamos que era el mejor equipo de la segunda vuelta y que venían con mucha confianza, pero también sabíamos que en nuestro campo les podía costar. Nosotros también somos un equipo joven, pero tenemos jugadores con algo más de experiencia y creo que eso fue clave para mantener el resultado", analiza Mundaka. El triunfo no cambia la posición del equipo arlequinado en la tabla, ya que el Tuilla sigue penúltimo, pero sí cambia el ánimo del vestuario. Con la permanencia todavía a cinco puntos, la victoria llega en el momento justo, antes de varios enfrentamientos directos. "Nos da un poco de vida. Todavía tenemos que jugar contra varios equipos de abajo y este fin de semana tenemos un duelo directo contra el Gijón Industrial. No va a ser definitivo, pero sí que va a marcar mucho lo que podamos hacer de aquí a final de temporada", reconoce el futbolista.

En un tramo final de liga en el que cada punto puede ser decisivo, el equipo confía sobre todo en el ambiente del vestuario y en el crecimiento del grupo. "Tenemos muy buen ambiente, somos un equipo joven y nos entendemos muy bien. Ganar este partido y además hacerlo contra el Sporting nos da mucha confianza para afrontar lo que queda", añade.

El Tuilla se agarra a la permanencia

La parte baja de la clasificación está más igualada que nunca y el propio Mundaka lo tiene claro: no hay margen de error. "Al final, un punto arriba o un punto abajo lo cambia todo. Hay que ir sumando cada jornada porque nunca sabes cuál va a ser el punto que te salve o el que te mande al descenso", dice.

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Después de un triunfo inesperado pero muy trabajado, el Tuilla vuelve a creer. Y si algo dejó claro el autor del gol decisivo es que el equipo no piensa rendirse: "Ahora es el mejor momento. Ganar a un rival superior te da confianza y ahora vamos a jugar contra un equipo de nuestra liga sin miedo a nada".