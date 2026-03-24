Cucurella: "Teníamos muchas ganas de jugar la Finalissima. Ojalá nos crucemos con Argentina en el Mundial"

Este martes ha arrancado el trabajo en la concentración de la selección española de fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La última concentración antes del Mundial, que se jugará el proximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Pero antes España se medirá el viernes a Serbia en Villarreal y la semana que viene a Egipto en el campo del Espanyol, en Barcelona. Dos partidos que pondrán el colofón a la preparación que Luis de la Fuente dirige de cara a una copa del mundo en la que España es una de las candidatas, si no la favorita, al título.

La Finalissima

En esta ventana de marzo estaba previsto jugarse la Finalissima, partido que iba a medir al vigente campeón de la Copa América (Argentina) y al vigente campeón de la Eurocopa (España). Pero el conflicto bélico que hay en la región del Golfo Pérsico, ya que el encuentro se iba a disputar en Doha, ha provocado la suspensión del mismo. España ha hecho todo lo posible porque se jugase, pero desde Argentina se han puesto muchas trabas para que ocurriese.

Marc Cucurella se refirió este martes por la mañana a eso y advertía que "teníamos muchas ganas de jugar la Finalissima, pero no ha podido ser por diferentes factores. Ojalá nos encontremos a Argentina en el Mundial porque será un gran partido". El lateral espera volver a pisar el Met Life de Nueva Jersey en la final, el mismo estadio en el que ganó el pasado verano el Mundial de Clubes con el Chelsea. "Es un privilegio tener la opción de hacerlo. Ojalá podamos volver a ese estadio donde fuimos campeones del Mundial de Clubes el año pasado. Ojalá llegue ese momento después de mucho tiempo en el que llevamos trabajando para eso", apuntó.

El lateral del Chelsea también habló de las lesiones y lo cargado que está el calendario. "Creo que la ausencia de algunos compañeros en esta concentración es fruto de que estamos jugando muchos partidos. Algunos llevamos dos veranos sin parar y este sería el tercero. Pero la ilusión de jugar un Mundial es única, intentaremos llegar lo mejor posible. Aún queda y estamos en disposición de recuperar piezas importantes que nos faltan y podemos llegar con la máxima energía", concluyó-

La roja a Valverde

En la presentación como nuevo patrocinador de la selección española de fútbol de la marca El Pozo, que lo será hasta 2030, también comparecieron el director de fútbol de la RFEF, Aitor Karanka, y el madridista Dean Huijsen. El hispano holandés se refirió a su regreso a la lista, porque había dudas sobre su convocatoria: "Estoy muy orgulloso de venir, es un orgullo representar a mi país. He tenido un periodo en el que no he dado el nivel que la gente sabe que puedo dar y ahora estoy dando ese nivel y creo que por eso estoy aquí. Trabajo todos los días para venir y estar aquí es un orgullo, como te decía. La prensa tiene que hablar de algo y lo hacéis sobre mí a veces. No me meto en vuestro trabajo".

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Hujisen también se refirió a la tarjeta roja que mostraron a Federico Valverde en el derbi: "Sigo pensando que corta la acción y me parece amarilla. Le da la patada y es falta. Pero si va al VAR ve que le da en el pie y no le da con los tacos. No creo que fuera para roja". Y terminó bromeando sobre el nuevo patrocinador y los rituales del equipo en el vestuario: "Siempre estamos juntos, hablando del partido, concentrados y antes de salir hay un grito de equipo. Me gustaría incorporar un cortador de jamón en el vestuario como ritual previo". A lo que Cucurella se sumó: "Un buen plato de jamón nunca puede faltar antes de un partido. Aporta felicidad y se comparte con gente querida. A ver si los amigos me mandan uno a Inglaterra... Es cierto que tenemos un ritual después de los partidos, porque en las camillas siempre hay embutidos y hay pan. Es un ritual bueno que viene de muchos años atrás".