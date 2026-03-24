Tiger Woods volverá a competir después de más de un año pensando en el Masters de Augusta: "He's back"

Tiger Woods volverá a competir este martes. "He's back", se proclama en las redes sociales. Hace 13 meses que no se le ve empuñando un palo de golf y pugnando por un título. La última vez fue en un torneo de TGL, la liga de golf "con tecnología" que encabezan el propio Tiger y Rory McIlroy, en colaboración con el PGA Tour. El retorno del mito viviente, de 50 años, se producirá precisamente en la jornada final de este martes de un campeonato de TGL ante el público reunido en el SoFi Center de Palm Beach (Florida) y ante la audiencia televisiva de ESPN.

Inmediatamente después del anuncio, la interpretación general es que el campeón de 15 torneos de Grand Slams prepara su participación en el Masters de Augusta que tiene lugar en dos semanas, del 9 al 12 de abril. Toda una sorpresa ante un jugador que no ha disputado un torneo de PGA desde hace 20 meses, lastrado por una cadena de lesiones y operaciones en los dos últimos años que han dejado su cuerpo magullado por múltiples partes y con zonas de mucho dolor. La última vez que pasó por quirófano fue en octubre para el reemplazo de disco. Nada le ha torturado más que la espalda.

El anuncio de su retorno se produjo esta pasada madrugada. De un día para otro. Jugará hoy a las 7 de la tarde, hora local (1 de la madrugada en España). Su equipo, el Jupiter Links, disputa la final ante el equipo de Los Angeles que forman Justin Rose, Tommy Fleetwood y Sahith Theegala. Es un torneo que se juega en un pabellón. Los jugadores golpean la bola contra una gran pantalla y el juego corto se resuelve en un 'green' construido en la pista, con todo un acompañamiento de estruendo para fomentar el espectáculo en vivo.

Pero una cosa es competir en un espacio cerrado y otro hacerlo por las subidas y los descensos del recorrido del Augusta National. Woods sorprendió hace unas semanas al afirmar que no descartaba inscribirse en el Masters. "He estado trabajando en ello. A veces tengo días buenos, a veces días malos. Una operación de disco no es nada agradable", dijo el ganador en cinco ocasiones del torneo de la chaqueta verde.

Woods ya no es el mismo de entonces desde hace muchos años, en particular desde el accidente de circulación de 2021, con lesiones en las piernas, dos operaciones de espalda o la reparación del tendón de Aquiles. "He tenido muchas intervenciones quirúrgicas, así que mi cuerpo no se recupera igual que cuando tenía 24 años. No se recupera del todo", admitió recientemente.

Su Masters particular

Hay días, dijo, en que puede hacer prácticamente de todo y otros en los que le cuesta incluso moverse. Este martes, formando equipo con Max Homa y Tom Kim, se verá qué tipo de día tiene. Y en función de eso, se supone que decidirá sobre la eventual participación en el torneo de Augusta, de quien aún es el ganador más joven de la historia, con 21 años, 3 meses y 14 días, en la edición de 1997.

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"He tenido una mala racha de lesiones el año pasado. Ha sido un camino un poco difícil. Pero los chicos aquí, en este equipo, nos divertimos mucho", manifestó. La expectación, como todo lo que hace Tiger, es alta. Pero ya nadie confía en que vuelva ni siquiera a asemejarse al que era. Para él, adquirir cierta continuidad sobre las calles y los greens sería ya un rotundo éxito, su Masters particular.