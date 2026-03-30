La defensa de Rafa Mir pide la absolución por agresión sexual y aporta dos vídeos inéditos en el juzgado

El delantero Rafa Mir ha presentado en el juzgado un nuevo escrito de defensa en el que aporta dos vídeos inéditos que, según su entorno legal, servirían para desmontar las acusaciones de agresión sexual interpuestas en su contra. El documento, elaborado por su abogado Jaime Campaner, incluye elementos que refuerzan la versión del futbolista y solicita su libre absolución en el procedimiento que se encuentra en fase previa al juicio.

El caso se remonta a la etapa en la que el jugador militaba en el Valencia, momento en el que se produjo la denuncia que dio origen a la causa judicial. Desde entonces, Mir ha mantenido de forma reiterada su inocencia, tanto en sede judicial como en declaraciones públicas, insistiendo en su voluntad de que el proceso llegue a juicio cuanto antes para esclarecer los hechos.

Material audiovisual como eje de la defensa

El escrito presentado por la defensa incorpora dos vídeos inéditos que, según ha adelantado MARCA, resultarían determinantes para rebatir las imputaciones. Aunque no han trascendido detalles concretos sobre el contenido de estas grabaciones, el equipo legal considera que aportan una nueva perspectiva de los hechos denunciados y refuerzan la línea argumental sostenida desde el inicio del caso.

Rafa Mir en un partido con el Elche / EFE

La estrategia de la defensa se centra en desmontar las acusaciones mediante pruebas objetivas, en este caso material audiovisual, con el objetivo de cuestionar la veracidad del relato presentado por la parte denunciante. En este contexto, el abogado ha solicitado formalmente la absolución del jugador, subrayando que las pruebas aportadas contradicen las imputaciones.

Apoyo del entorno deportivo

Mientras el proceso judicial sigue su curso, Rafa Mir ha continuado desarrollando su actividad profesional con normalidad. El delantero ha contado con el respaldo del Elche, así como del cuerpo técnico liderado por Eder Sarabia y de sus compañeros de equipo, que han mantenido su apoyo durante toda la investigación.

En el plano deportivo, el jugador atraviesa un momento destacado. En el último encuentro antes del parón, frente al Mallorca, anotó su octavo gol de la temporada, lo que le permite superar registros anteriores de delanteros del club en campañas recientes. Con varios partidos aún por disputarse, Mir se consolida como una de las principales referencias ofensivas del conjunto ilicitano.

Próximos pasos judiciales

El procedimiento judicial continúa avanzando y se espera que el juicio tenga lugar en los próximos meses. La Fiscalía ha solicitado una pena de diez años y medio de prisión por un delito de agresión sexual, una petición que la defensa considera desproporcionada y carente de base tras la incorporación de las nuevas pruebas.

Rafa Mir celebra su gol contra el Barcelona / / Paco Largo/LOF

A medida que se acerca la fecha del juicio, el caso sigue generando atención mediática y deportiva. La resolución dependerá de la valoración judicial de las pruebas presentadas por ambas partes, incluidas las nuevas evidencias aportadas por la defensa del futbolista.