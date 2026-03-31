Castrillón acogió el Campeonato de Asturias de Ciclismo Máster

El Campeonato de Asturias de ciclismo máster se celebró en Piedras Blancas (Castrillón), con un centenar de corredores en una jornada marcada por el alto nivel competitivo y una excelente organización a cargo del C.D.B. Kaphe Cycling Club. La prueba se disputó sobre un exigente circuito: Piedras Blancas, Carcedo, Santa María del Mar, Alto del Puerto, Piedras Blancas.

Desde el inicio, el ritmo fue muy elevado, con constantes ataques. Numerosos grupos pequeños intentaron abrir hueco, pero la vigilancia del pelotón y la dureza del recorrido impidieron que ninguna escapada lograra consolidarse con una ventaja significativa en los primeros compases. Fue en la cuarta vuelta cuando se produjo uno de los movimientos destacados, con 3 corredores que tomaron ventaja. El desgaste acumulado y la presión por detrás acabaron neutralizando la fuga, devolviendo la emoción a la carrera en su tramo final. Finalmente, un grupo de diez ciclistas logró destacarse y se jugó la victoria al sprint..

El triunfo fue para el gallego Pablo Fernández, del Ciudad de Santiago. La segunda posición fue para Mario Junquera, del Unicaja, siendo además el primer clasificado en categoría élite, mientras que Adán Fra, del Gráficas Lar, completó el podio y se llevó el primer puesto en Máster 30. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio por Ángel Antuña, figura clave del ciclismo local y fundador de la escuela de Castrillón. En cuanto a los campeones autonómicos, Miguel Llaneza se proclamó vencedor en Máster 30, Miguel Ángel Fonticinella en Máster 40 y Juan Manuel Toribio en Máster 50. La carrera, con 83 kilómetros y cerca de 1.000 metros de desnivel acumulado, se completó a una media superior a los 41 km/h.

Juegos Escolares de pista

Laviana acogió la primera prueba de los Juegos Escolares de pista con un éxito de participación con 200 participantes en esta primera prueba. Las dos siguientes se disputarán en Las Mestas en Gijón.

Máster 30. Miguel Llaneza Máster 40. Ángel Fonticinella Máster 50. Juan Manuel Toribio