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FÚTBOL (REPESCA)

Lewandowski, Arda e Italia, a 90 minutos del Mundial

Polonia se mide a Suecia, Turquía se enfrenta a la Kosovo de Muriqi, Dinamarca se la juega con Chequia y la azzurra viaja a Bosnia

Robert Lewandowski celebra su gol en el Polonia - Albania de la repesca para el Mundial 2026.

Robert Lewandowski celebra su gol en el Polonia - Albania de la repesca para el Mundial 2026. / DPA vía Europa Press

Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El Mundial a 90 minutos de juego. Quizás a 120 o en el peor de los casos a una tanda de penaltis. Este miércoles se conocerán a las seis últimas selecciones que completarán el cuadro del Mundial, cuatro de ellas europeas y dos más que saldrán de los enfrentamientos República del Congo-Jamaica e Iraq-Bolivia. El último tren para subirse a una Copa del mundo en Estados Unidos, México y Canadá que se antoja tumultuosa fuera de los terrenos de juego.

Polonia no es favorita

Robert Lewandowski se juega el pase con Polonia ante la Suecia de Viktor Gyokeres en Solna. El polaco fue clave en la remontada de los polacos ante Albania el pasado jueves, y ahora debe liderar a su selección ante un rival con más entidad y que juega en casa. Los escandinavos son favoritos, con un Gyokeres que anotó tres goles en la pasada eliminatoria ante Ucrania, que jugaron en el Ciutat de Valencia. Otro futbolista sobre el que está el foco es el madridista Arda Güler, que lidera a los otomanos en su camino hacia el Mundial, que librará su última parada en Pristina para medirse a la Kosovo de Vedaq Muriqi.

Sin embargo, el máximo protagonismo lo tienen los italianos, que tras perderse las dos últimas ediciones de los Mundiales se juegan su pase en Bosnia, concretamente en la ciudad de Zenica. Los bosnios dieron la sorpresa en Cardiff y ahora tratarán de recuperar su estatus jugando otro Mundial, por más que el juego del equipo que dirige Gennaro Gattuso y lidera Sandro Tonali ofrezca un nivel realmente mediocre. El vencedor del Bosnia-Italia irá al grupo B del Mundial, junto a Canadá, Catar y Suiza.

Italia se la juega al póker

El seleccionador bosnio Sergej Barbarez dejó claro que no escatimará nada para doblegar a Italia: "Si marcamos y el marcador es 1-0 a nuestro favor, aparcaremos el autobús en nuestra área. ¿Y si perdemos 1-0? Lo aparcaremos al otro lado". Barbarez sabe mucho de estrategia. Después de completar una exitosa carrera como delantero en la Bundesliga (Hannover, Unión Berlín, Rostock, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen), se hizo jugador de póker. Y llegó a jugar las Series Mundiales con cierto éxito. Además, el capitán bosnio Edin Dzeko, a sus 40 años, ha dejado claro como exjugador del Inter, la Roma y la Fiorentina que "yo amo el fútbol italiano, pero los jugadores del pasado eran otra cosa".

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El cuarto billete europeo para el Mundial se pondrá en juego en Praga entre dos selecciones de la Vieja Europa que han pisado la final de una Eurocopa con suerte dispar como la República Checa y Dinamarca. México, Sudáfrica y Corea del Sur esperan al ganador de este enfrentamiento en el grupo A, mientras que polacos o suecos se marcharán al F, con Japón, Países Bajos y Túnez, y el vencedor del Kosovo-Turquía acabará en el D, con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

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