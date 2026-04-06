Disfruta del mejor deporte con el Baloncesto Oviedo-Fuenlabrada: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble para asistir al partido
Este periódico pone en juego una entrada doble para vivir en directo el emocionante encuentro en el Palacio de los Deportes
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Oviedo Baloncesto frente al Fuenlabrada el próximo sábado 11 de abril a las 19.00.
Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte una entrada doble que está en juego y disfrutar del encuentro en directo!
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