Rashford no es el Luis Suárez de hace diez años

El Barça viajó a Madrid en el 2014 con un 1-1 del Camp Nou; visitó el Vicente Calderón con un 2-1 en el 2016. En la nueva coincidencia de enfrentarse al Atlético en los cuartos de la Champions, acudirá cabizbajo con un 0-2 desolador.

El primer Barça atacó con Xavi, Busquets, Iniesta, Cesc, Messi y Neymar; el segundo Barça había cambiado a Rakitic por Xavi y a Cesc por Suárez y esa victoria mínima con un doblete del uruguayo se diluyó con una derrota por 2-0 y la eliminación. Si aquel equipo de estrellas consagradas sucumbió con dignidad, ¿no puede hacerlo este Barça por consagrar?

Joan Garcia no llega al lanzamiento de falta de Julián Álvarez en el 0 1. / Jordi Cotrina

Un botín incalculable

¿O será capaz este grupo de insensatos de ganar en el Metropolitano jugando once contra once con el mismo fervor con que se batió en la segunda mitad, en inferioridad, manteniendo al Atlético encerrado igual? Una vez había salido de la cueva el once rojiblanco y se llevó un botín incalculable: la expulsión de Cubarsí, el golazo de Julián Álvarez y el triunfo. La segunda excusión se saldó con el segundo gol de Sorloth que deprimió a los azulgranas, que hasta entonces habían acariciado el empate.

La dificultad se multiplica por la obligación de marcar dos goles, en campo contrario y en un partido que no durará 90 minutos, ni mucho menos. Los recogepelotas tendrán balones deshinchados o los entregarán tarde, mal y lejos, o estarán distraídos y los jugadores rojiblancos necesitarán atenciones varias veces. También los azulgranas, Lamine Yamal en particular por lo que se intuyó ayer.

Lamine Yamal desborda a Koke, que le derriba. / Jordi Cotrina

La diferencia de esta eliminatoria, en resumidas cuentas, es que Marcus Rashford no es Luis Suárez. El uruguayo se hinchó de meter goles y estuvo particularmente oportuno ante el Atlético aquella noche una década atrás. Su doblete remontó el tanto de Fernando Torres.

Rashford fue el principal y máximo rematador del equipo. Cinco intentos en el primer tiempo, más uno de João Cancelo y uno de Gerard Martín. Ninguno de Lewandowski, de Lamine Yamal, de Olmo. Tampoco de Fermín en el segundo tiempo. En la reanudación, dos tiros más de Rashford en siete minutos. Sin acierto de la aciaga noche colectiva.

Diego Simeone gesticula en una falta cometida sobre Lamine Yamal. / Jordi Cotrina

Cubarsí pasó por el mismo trago que Araujo en aquel célebre 1-4 de Montjuïc ante el PSG. También en los malditos cuartos de final (2024). El charrúa se llevó por delante a Barcola y el árbitro le mandó al vestuario con una roja directa. Cubarsí fue aún más inocente al no detectar que Julián esperaba el contacto para que la falta fuera evidente. A los dos les condenó el mismo árbitro: el rumano István Kovacs.

El hombre presentaba una estadística singular. Temible en general. Ni el Barça ni el Atlético habían ganado nunca bajo su jurisdicción: un empate y una derrota de los azulgranas, un empate y cuatro derrotas de los azulgranas. Pudo haberla continuado con su deficiente labor.

Kovacs se comió luego un penalti por mano de Le Normand ante un crispado Camp Nou que en una noche que se preparó como la de la frustrada remontada copera ante el Atleti hace un mes terminó cantando: “La UEFA es una mafia”. A pesar de los esfuerzos de Joan Laporta por abrazarse a Aleksander Ceferin y enterrar aquellas viejas rencillas a raíz de la denuncia por la presencia de ‘estelades’ en la final de Berlín. Volvieron las banderas independentistas al estadio, de donde nunca han desaparecido del todo.