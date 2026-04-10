El Girona, a pescar en el Bernabéu con el Madrid pensando en Múnich

El Girona aterriza hoy en el Santiago Bernabéu con un panorama más plácido que en la ida. Los de Míchel buscan sumar tres puntos y están cerca de sellar los 42 que les garantizarían normalmente la permanencia otra temporada más. El partido resulta incómodo para un Real Madrid que está embarcado en la tarea mayúscula de superar un cuarto de final de la Champions ante el Bayern de Múnich. Después de caer el martes en el Bernabéu (1-2) viajarán a Alemania en busca de un milagro para evitar una segunda temporada sin ningún título en el palmarés. Algo que no ocurre en la casa blanca desde 2010.

Mirando a Múnich

Arbeloa aseguró ayer: "No pienso en rotaciones porque el partido es el más importante que tengo como entrenador. No estamos para probaturas. Tenemos ganas de que llegue el partido de Múnich, pero antes nos tenemos que centrar en el Girona". Pese a ello, utilizará este encuentro para engrasar el once que saltará el Allianz Arena el miércoles, "con Militao y Bellingham como titulares y Mendy teniendo minutos", como él mismo técnico admitía. Con el Barcelona a siete puntos de distancia, el salmantino advirtió: "Tenemos menos margen de error. Pero seguiremos peleando igual".

En el Girona, Míchel apuntaba que "no es buen momento para jugar en el Bernabéu porque el margen de error del Madrid ya es cero. Si no es fácil para el Bayern, City, Barça ni Atlético tampoco lo será para nosotros. El Madrid lidera muchas cosas de ataque, recuperación de pelota, tiros a puerta... Puede ser, con el Barça, uno de los equipos ante el que es más difícil jugar. Pero sí podemos controlar qué hacemos nosotros, que es jugar como equipo, tener mentalidad top y ser capaces de sufrir juntos. Hemos de mirar hacia delante, cuando sea posible, no estar parados. Hay que hacer que pasen cosas, pero será muy complicado".

El técnico gerundense advertía también de que "el Madrid tiene opciones de ganar LaLiga todavía. Ha de ir a jugar al Camp Nou y tiene que ganar cada partido. Pero tiene exigencia para hacerlo. Y más después de una derrota. Espero la mejor versión del Madrid porque tiene tiempo de recuperación para la vuelta de la Champions. Necesitan ganar en LaLiga porque están a siete puntos y no tienen margen de error. Pero nosotros también necesitamos los puntos. No es el mejor partido para decir que necesitamos ganar, pero necesitamos llegar a los 42 puntos". Míchel no podrá contar con Valant, baja para lo que resta de temporada por lesión. Además, Blind tiene molestias y realizó una parte de entrenamiento sin balón. Y a ellos se suman las bajas de larga duración de Juan Carlos, Ter Stegen, Portu y Van de Beek.

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Por último, también hay curiosidad por ver cómo recibe al equipo la grada del Bernabéu, que pitó el pasado martes a Mbappé y Vinícius, entre otros, en el encuentro ante el Bayern. El Real Madrid está a un paso de quedarse en blanco otra temporada más y la actitud de los futbolistas de negociar los esfuerzos no gusta al madridismo.