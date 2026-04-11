El coraje y el balón parado rescatan al Sevilla en el estreno de García Plaza en el Sánchez-Pizjuán

El Sevilla Fútbol Club estuvo durante diez minutos en el Ramón Sánchez-Pizjuán en puestos de descenso por primera vez en toda la temporada tras la victoria del Elche, una situación que no vivía desde la jornada cuarta de LaLiga pasada tras caer con el Girona.

Si la tensión clasificatoria no era suficiente, el once de Luis García Plaza ayudó a que los prolegómenos del partido estuvieran cargados de incertidumbre ante un Atlético de Madrid del Cholo Simeone que salió con cuatro canteranos de inicio.

La gran tromba de agua en el sevillano barrio de Nervión se disipó poco antes de que Isidro Díaz de Mera hiciera sonar su silbato. A partir de ahí, el fútbol fue protagonista en un duelo en el que el Sevilla y su afición demostraron la importancia de sumar los tres puntos.

Muy enchufado y con un Sánchez-Pizjuán que aparcó los pitos al descanso, los de Luis García Plaza empezaron a asomarse por los dominios de Musso. Vargas en una gran jugada individual fue el primero en meter miedo en una jugada atrás que cabeceó Isaac y Juanlu volvió a colgar para que el suizo rematara topándose con la zaga colchonera.

A los 10 minutos y tras suspense con el VAR, el Sevilla abriría el marcador. Una acción embarullada en el área acabó con Isaac Romero en el suelo. Al levantarse el canterano, Dani Martínez lo zancadilleó al ir a despejar e Isidro Díaz de Mera terminó decretando los once metros. Akor Adams no perdonó y sacó a los nervionenses de los puestos de descenso con un tanto clave.

Se vino arriba el Sevilla y apretó e incluso tuvo el segundo en una buena contra que Vargas inició y Manu Bueno prosiguió con una apertura prometedora para el punta nigeriano, pero el centro de este lo desvió Pubill antes de que llegara Isaac

Los buenos minutos del conjunto de García Plaza iban a dar paso a otros no tan certeros en los que el Atlético de Simeone, sancionado y viéndolo desde la grada, iba a empatar el encuentro. De lateral a lateral, la puso el canterano zurdo del equipo del Cholo, Julio Díaz, y remató Boñar de cabeza en el diestro libre de marca.

Poco después, Kike Salas evitaría que la cosa fuera a mayores desviando un prometedor tiro de Sorloth a puerta.

Con el tiempo cumplido y el cartelón del descuento levantado, el Sevilla volvió a marcar. La pizarra de García Plaza funcionó y un córner botado por Vargas desde la esquina derecha lo cabeceó libre de marca en el punto de penalti Nemanja Gudelj.

No bajó el pistón el Sevilla tras la reanudación e incluso fue mejor que el Atlético y se mostró mandón en todo momento, sin ceder terreno y teniendo oportunidades.

Isaac Romero en una buena transición ofensiva la estrelló en el palo en el 58' tras un muy buen balón de Agoumé y un aclarado del mismo nivel de Akor y acto seguido Rubén Vargas, que se marcharía tocado en los minutos finales, la tendría también en un remate mordido para el 3-1

La segunda parte, con los de García Plaza controlando a los de Simeone sin acularse cerca de Vlachodimos, transcurrió con interrupciones y sin que los blanquirrojos le perdieran la cara a un partido muy serio que dominó y del que se llevó una valiosa victoria gracias, sobre todo, a no cometer errores groseros y a aguantar en el plano físico.

En el tramo final se acercó el Atlético algo más al área sevillista, pero la bien pertrechada línea de cinco que dispuso el técnico madrileño no tuvo fisuras y ni Lookman, Baena ni Sorloth tuvieron nunca tiro franco con el que hacer daño.

Estaba marcado en rojo el debut de Luis García Plaza al frente del Sevilla Fútbol Club en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un duelo de altura y cumplió con creces el conjunto nervionense. Las gradas de Nervión confiaron y cuando menos quedaba y las fuerzas más podían fallar, dieron ese último hálito de vida necesario para que los jugadores no reblaran.

Noticias relacionadas

La lucha por eludir el descenso no ha acabado, pero el primer paso, que era salir de él en la misma jornada que empezaba por debajo tras la victoria del Elche, se saldó de la mejor forma posible. Aún tiene que jugar el Mallorca, pero hay cuatro equipos en cuatro puntos y un puesto que nadie quiere tener a final de temporada. Quedan siete batallas a muerte por delante, la siguiente, en Orriols.