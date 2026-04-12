El Juanfersa Gijón y el Celestino Montoto sierense logran los primeros títulos de la temporada en los campeonatos de Asturias de balonmano

Los infantiles del Juanfersa Gijón, dirigidos por Sergio García, y las benjamines polesas del Colegio Celestino Montoto, entrenadas por Leticia Fano, son los dos primeros campeones regionales de la temporada en el balonmano asturiano. Los gijoneses se impusieron en la final del pabellón de La Arena al Grupo Deportivo Bosco por 32-22. Por su parte, las sierenses, doblegaron finalmente al Colegio Hermanos Arregui en el polideportivo del El Berrón por un apretado 18-17.