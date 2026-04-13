Flick: "Tenemos que ser valientes. Creer que lo podemos lograr"

El técnico alemán comenzó analizando cómo debe afrontar el partido de mañana el Barcelona: "Lo primero, tenemos que dar el primer paso, que es mañana. Nos tenemos que centrar en un rendimiento fuerte, no tanto en el resultado. Cuando jugamos bien, ahí es cuando empezamos a marcar goles. Va a ser un partido diferente pero, sea como sea, va a ser increíble. Los aficionados ya lo saben, es necesario que lo sepan. Es posible, ¿por qué no? Obviamente, estamos jugando contra un Atlético muy fuerte. Entonces, necesitamos un rendimiento muy fuerte también. Tenemos que utilizar todas las oportunidades que tengamos porque, como visteis en el último partido, es la diferencia entre ellos y nosotros".

Más equipo y menos Lamine

Flick quiso restar protagonismo y presión a Lamine: "Creo que Lamine ha rendido durante los últimos partidos, estoy muy contento con él. Lo que le he dicho es que él tiene que hacer lo que él hace mejor. Tenemos que tener muchas opciones de cara a lo que pueda pasar y tenemos que jugar como un equipo. Eso es lo más importante para mañana. A mí no me importa el aspecto individual, el equipo es lo más importante. Los partidos se deciden por un momento. Esperemos que caiga de nuestro lado mañana”.

Sobre la importancia emocional del partido, señaló que "la mentalidad y la actitud son muy importantes. Lo que puedo ver es que mi equipo, como dije en el postpartido del Espanyol, tiene unas conexiones increíbles con los aficionados. Esto lo vemos esta temporada y tiene un efecto muy positivo para el equipo porque, de cara a mañana, todas las acciones serán importantes. Tenemos que creer, saber que lo podemos lograr. Siento que el equipo está en ese camino. Tenemos que ser valientes. Tenemos la calidad y en partidos como este, normalmente somos mejores.

De Jong puede ser titular

A la hora de hablar de nombres, habló de De Jong: "Con Frenkie el diagnóstico es mejor que con Marc Bernal. Ya veremos, pero va a ser complicado. Frenkie también podría ser titular, ya decidiremos". Sobre Gavi apuntó que "puede jugar mañana. Gavi es un jugador que lo da todo siempre por este club. Se ve que nunca tiene miedo. Esta es una situación muy buena y bueno, ya veremos si sale de titular o no. Tenemos tiempo para decidir". Y no escondió que Fermín "puede ser titular”.

Flick recalcó que "no es una final, pero me gustaría ganarlo. Es lo que queremos hacer, creemos en ello y estamos 100% centrados en ello". Y preguntado por la cantidad de goles que hace el equipo y que no le han valido para ganar la Champions, advirtió que "no me preocupa. Yo lo que quiero es jugar buen fútbol. Sabemos que podemos defender mucho mejor, pero se trata del equipo. Todos en el equipo tienen que estar conectados, tenemos que defender como una unidad. Sin balón, es muy importante gestionar los espacios y hacerlos más pequeños. Cuando tenemos el balón, es nuestra forma de jugar al fútbol. Se trata de ser mejores y de poder marcar goles".