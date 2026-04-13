Juan Luis Sánchez, campeón de España de croquet en La Barganiza

Juan Luis Sánchez, jugador asturiano de La Barganiza, se proclamó este domingo, en el club sierense, campeón de España de croquet de la categoría Tir 4, al derrotar en la final al jugador aragonés de La Peñaza Alfredo Vilanova por 10-6, después de protagonizar un enfrentamiento muy disputado. El asturiano alcanzó la final tras derrotar en el encuentro previo por 7-1 a su compañero de club Enrique Aldecoa, mientras que Vilanova dejó en el camino a Carmen Llano del club gijonés de Castiello, por un resultado de 7-4.

La competición supuso el primer torneo oficial disputado en La Barganiza, que estrenó el año pasado su campo de croquet, un juego que va ganando adeptos a medida que se construyen nuevos campos. De hecho, el reciente campeón de España de la que es la cuarta categoría del croquet, practica esta modalidad desde hace alrededor de un año y el responsable de la sección de croquet en La Barganiza. De la mano de su entrenador, el gijonés Juan Ojeda, ha logrado el triunfo en el primer torneo nacional en el que tomaba parte. "Estoy muy contento por el club y por la sección que hemos puesto en marcha", comentó tras su victoria.

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A lo largo de todo el fin de semana se dieron cita en La Barganiza una veintena de jugadores. Participaron representantes del club local, de los gijoneses de Castiello y de Somió, además de la representación que acudió desde el campo zaragozano de La Peñaza. La final de este domingo se disputó durante una agradable y soleada mañana, lo que propició que numerosos espectadores se acercasen hasta las instalaciones de La Barganiza para presenciarla.