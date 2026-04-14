Tenis
Barcelona Open: Carlos Alcaraz - Otto Virtanen, en directo
El actual número dos del mundo inicia su participación en el torneo barcelonés, donde llega con el reto de igualar o superar la final alcanzada en 2025
Redacción
El tenista español Carlos Alcaraz debuta este martes en el Barcelona Open tras dejar atrás el golpe sufrido en la final del Masters 1000 de Montecarlo, en la que cedió ante Jannik Sinner. El murciano llega a la Ciudad Condal para competir en una de las citas más señaladas del calendario, con el precedente reciente de su destacada actuación el año pasado.
En su estreno en el torneo, el de El Palmar se mide al finlandés Otto Virtanen, actual número 130 del mundo. Se trata del primer duelo entre ambos, con Alcaraz partiendo como claro favorito para avanzar de ronda y comenzar con buen pie. Pese al escaso margen de descanso tras Montecarlo, el objetivo del murciano pasa por superar las primeras fases con solvencia y gestionar esfuerzos de cara a las rondas decisivas.
El jugador español perdió el liderato del ranking ATP el pasado domingo precisamente frente a Sinner, quien se impuso en Mónaco y recuperó la cima del tenis mundial. Sin embargo, la situación podría cambiar de nuevo si Alcaraz logra coronarse en Barcelona, lo que le devolvería al primer puesto.
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- Denuncian la aparición de truchas muertas por un nuevo vertido (el segundo en seis meses) al río Nalón en San Martín del Rey Aurelio