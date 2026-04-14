Un juez revoluciona la lucha contra el fútbol pirata y permite a Telefónica bloquear webs también en Champions

Un juez de Barcelona ha dictado una sentencia que revoluciona la lucha contra el fútbol pirata en España. Con efecto inmediato, Telefónica podrá ordenar en tiempo real al resto de operadores de telecomunicación el cese de señales que estén emitiendo sus contenidos de manera ilegal. Una potestad que ya tenía para los partidos de LaLiga y que ahora se expande a todos aquellos contenidos de los que tenga derechos. Entre ellos, claro está, la Champions League, la otra gran joya de la corona de la oferta deportiva de MovistarPlus+.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona, a la que ha tenido acceso este periódico, autoriza a Telefónica Audiovisual Digital (MovistarPlus+) a ordenar a las principales 'telecos' del país (Vodafone, Digi, MásOrange y la propia Telefónica) el bloqueo en tiempo real de emisiones ilegales de contenido deportivo en directo del que posea los derechos de emisión. Es decir, a 'tumbar' la señal para sus clientes.

Una medida ya en vigor en LaLiga

Esta medida, adelantada por El Economista, supone una nueva revolución en la lucha contra la piratería, un negocio ilegal cuyo impacto para el fútbol español es superior a los 600 millones de euros anuales, según las estimaciones que hace LaLiga. Además de los propios clubes, los tenedores de los derechos, en este caso Telefónica, son los principales afectados.

Desde diciembre de 2024, Telefónica ya podía ordenar esos bloqueos en partidos de LaLiga, a raíz de una demanda interpuesta junto al organismo que preside Javier Tebas, al que también le fue reconocida la capacidad de solicitar el cese de las emisiones piratas en tiempo real. El pasado mes de febrero, un juez de Córdoba amplió la capacidad de LaLiga y Telefónica de ordenar bloqueos a los dos principales proveedores de servicios de VPN. Los emisores de fútbol pirata se valían de esa tecnología legal para sortear los bloqueos.

Bloqueos en 30 minutos

Otros contenidos, como la Champions o torneos de tenis o golf, sin embargo, seguían desprotegidos. Eso cambia tras el fallo del pasado 26 de marzo, conocido este martes, que reconoce a MovistarPlus+ la capacidad de ordenar el bloqueo de cualquier señal que emita un contenido sobre el que posee derechos de emisión. La sentencia incluso obliga a los proveedores de datos a bloquear los contenidos "en el plazo de treinta (30) minutos desde su envío" por parte de la televisión de la televisión de Telefónica.

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La medida es de aplicación inmediata, por lo que MovistarPlus+ ya podrá ordenar el cese de emisiones ilegales de los partidos de Champions de esta semana, entre ellos el Atlético-Barça de este martes y del Bayern-Real Madrid de este miércoles.