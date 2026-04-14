Martín Fernández se hace con la victoria en el XI Trofeo Santiago Santana tras una carrera muy disputada

El XI Trofeo Santiago Santana, celebrado el sábado 11 de abril de 2026 en categoría junior, dejó una jornada de gran ciclismo sobre un recorrido de 86 kilómetros, marcada por la combatividad y el alto nivel de participación.

La prueba contó con un pelotón muy variado y de gran nivel, con corredores procedentes de Asturias, Cantabria, Euskadi, Castilla y León, Galicia, así como participación internacional con ciclistas de Irán, Kazajistán, Ecuador, Colombia y Alemania, lo que dio aún más prestigio a la carrera.

En lo deportivo, el ritmo fue muy alto desde el inicio y en el kilómetro 20 se formó una escapada numerosa de 12 corredores, que acabaría siendo decisiva. Con el paso por el alto de La Cabruñana, la cabeza de carrera se seleccionó hasta quedar en tres ciclistas: Hugo Del Miro (MMR Academy), Martín Fernández (MMR Academy) y Diego Rodríguez (Sidra Menéndez - Las Mestas).

Ya en los kilómetros finales, los dos corredores del MMR Academy lograron soltarse de su compañero de fuga y se jugaron la victoria entre ellos. Finalmente, Martín Fernández se llevó el triunfo, firmando una gran actuación en una carrera muy exigente y disputada hasta el último momento.

Clasificaciones

En cuanto a las clasificaciones secundarias:

Metas volantes: Marco Menéndez (Ciudad de Oviedo)

Montaña: Diego López (Sidra Menéndez - Las Mestas)

Mejor joven: Hugo Del Miro (MMR Academy)

Combatividad: Andrés Charro (Quesos La Peral)

Clasificación por equipos: MMR Academy

El podio estuvo dominado por el MMR Academy, reflejo del gran trabajo colectivo del equipo durante toda la jornada. La carrera, con cerca de un centenar de participantes, volvió a ofrecer espectáculo y confirmó el gran nivel del ciclismo junior actual.