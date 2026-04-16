El Rayo sufre en Atenas para sellar su pase a las semifinales de la Conference

El Rayo Vallecano selló con sufrimiento su histórico pase a las semifinales de la Conference League pese a perder 3-1 con el AEK Atenas, en un duelo en el que el conjunto heleno llegó a igualar la eliminatoria pero que desniveló a los 59 minutos Isi Palazón.

Con todo a favor, tras el 3-0 de la ida, el Rayo saltó al Allwyn Arena consciente de que no debía especular con el resultado y, en los siete primeros minutos, contabilizó dos ocasiones para marcar, una del central francés Florian Lejeune, que lanzó un disparo que se marchó alto, y otra del lateral rumano Andrei Ratiu, que no acertó con un remate tras un rechace de Thomas Strakosha.

A partir del minuto diez el Rayo desapareció. El AEK comenzó a ganar metros y, tras un saque de banda, Zini le ganó la partida a Pathé Ciss dentro del área, se colocó el balón y fusiló a Augusto Batalla, que nada pudo hacer por la cercanía del delantero angoleño.

Ese gol hizo al conjunto griego recuperar la confianza y empezar su asedio al equipo franjirrojo, que perdió a los 26 minutos, por lesión, a su extremo izquierdo Álvaro García, que fue sustituido por el uruguayo 'Pacha' Espino.

El dominio del AEK encontró de nuevo premio a los 35 minutos cuando Ratiu derribó dentro del área al mauritano Aboubakary Koita y Razvan Marin, desde los once metros, no falló, llevando el nerviosismo al vestuario del Rayo.

El descanso llegó como un bálsamo para el Rayo, ya que el dominio del AEK estaba siendo total. Sin embargo, los peores presagios se cumplieron nada más comenzar la segunda parte cuando Zini igualó la eliminatoria con un cabezazo tras un buen centro de Kutesa.

La reacción de Iñigo Pérez no se hizo esperar. Doble cambio en la medular para ganar músculo y posesión con la entrada de Oscar Valentín y Pedro Díaz, que nada más salir al césped realizó una buena jugada personal que terminó con una asistencia a Isi Palazón, que le ganó la carrera a Lazaros Rota para cruzar con templanza su remate a gol ante Strakosha.

El gol le sentó como un mazazo al AEK, que vio como todas sus ilusiones se frenaban, y espoleó al Rayo, que se recompuso anímicamente y provocó que el duelo se igualase mucho en cuanto al juego sin un dominador claro.

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El AEK lo intentó hasta el final con más intención que rigor y ese desorden lo aprovechó el Rayo para hacer daño a la contra con Alemao y Jorge de Frutos, que en el tiempo añadido llegó a gozar de una ocasión muy clara que terminó con un disparo al poste.