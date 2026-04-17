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Hay motivos para creer en la permanencia: LA NUEVA ESPAÑA te invita a vivir en directo el choque decisivo entre el Real Oviedo y el Villareal

El encuentro se disputará en el Carlos Tartiere el jueves 23 a las 21.30; una entrada doble está en juego

Aficionados del Real Oviedo en una imagen de archivo

Aficionados del Real Oviedo en una imagen de archivo

L. L.

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Real Oviedo frente al Villareal el próximo jueves 23 de abril a las 21.30 horas. 

Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en el Carlos Tartiere, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol de primera!

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