Así fue la jornada de Tercera Asturfútbol: El Roces entra en ascenso a costa del Andés
El Condal de Noreña sube a la segunda plaza y toma impulso en su pelea por regresar a Tercera Federación por la vía rápida
A. L.
La fase de ascenso sufrió cambios tras esta jornada. El Sporting C se mantiene como líder sólido tras ganar con solvencia al Barcia y el Condal sube un puesto, hasta la segunda plaza, al ganar en Luarca. Los de Noreña van con firmeza a recuperar la categoría que perdieron hace dos jornadas.
El TSK Roces entra en zona de ascenso
El que entra esta jornada en zona de ascenso es el TSK Roces, que se impuso al Muros y se aprovechó del pinchazo del Andés, que no pudo pasar del empate sin goles en casa ante el Valdesoto. El equipo gijonés es ahora tercero empatado a 54 puntos con el Andés, que es cuarto. Los dos están a tan solo dos puntos del Condal, por lo que todo puede cambiar en una jornada.
Ribadesella aprieta y Astur e Hispano se descuelgan
Por detrás sigue el Ribadesella, que ganó su partido en el campo de La Fresneda, y está a solo un punto de tercero y cuarto, metido de lleno en esa pelea por el ascenso. El Astur, que descansó esta jornada, y el Hispano, que empató en casa contra el Europa de Nava, se quedan un poco descolgados.
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