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Así fue la jornada de Tercera Asturfútbol: El Roces entra en ascenso a costa del Andés

El Condal de Noreña sube a la segunda plaza y toma impulso en su pelea por regresar a Tercera Federación por la vía rápida

Una acción del Tineo-Puerto de Vega disputado ayer en el Municipal de Tineo. |

Una acción del Tineo-Puerto de Vega disputado ayer en el Municipal de Tineo. | / SANTIAGO RODRÍGUEZ

A. L.

Oviedo

La fase de ascenso sufrió cambios tras esta jornada. El Sporting C se mantiene como líder sólido tras ganar con solvencia al Barcia y el Condal sube un puesto, hasta la segunda plaza, al ganar en Luarca. Los de Noreña van con firmeza a recuperar la categoría que perdieron hace dos jornadas.

El TSK Roces entra en zona de ascenso

El que entra esta jornada en zona de ascenso es el TSK Roces, que se impuso al Muros y se aprovechó del pinchazo del Andés, que no pudo pasar del empate sin goles en casa ante el Valdesoto. El equipo gijonés es ahora tercero empatado a 54 puntos con el Andés, que es cuarto. Los dos están a tan solo dos puntos del Condal, por lo que todo puede cambiar en una jornada.

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