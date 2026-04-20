El miércoles 22 de abril tienes una cita con el mejor baloncesto: LA NUEVA ESPAÑA sortea una entrada doble para disfrutar del Alimerka Oviedo Baloncesto-Palmer Basket Mallorca Palma
El choque se jugará a las 20.30 horas, en el Palacio de los Deportes
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Oviedo Baloncesto frente al Palmer Basket Mallorca Palma el próximo miércoles 22 de abril a las 20.30.
Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte dos entradas dobles que está en juego y disfrutar del encuentro en directo!
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