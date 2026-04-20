Fiesta txuri-urdín
La Real celebra la Copa a lo grande con 100.000 aficionados en San Sebastián
"No creo que nadie haya levantado la Copa del Rey tan alto como yo", bromeó el técnico Matarazzo en plena juerga de los campeones.
Redacción
"No creo que nadie haya levantado la Copa del Rey tan alto como yo", ha bromeado el entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, por su altura que sobrepasa los dos metros, tras unas presentaciones dirigidas por el gran presentador Aritz Elustondo, en el acto de recibimiento a la Real Sociedad.
Los flamantes campeones de la Copa del Rey han festejado con su gente el trofeo conquistado el pasado sábado contra el Atlético. La celebración, al igual que el sol, se ha trasladado de Sevilla a la capital guipuzcoana para que cerca de 100.000 'realzales' pudieran celebrar el hito con una plantilla que ha escrito una de las páginas doradas de la historia del club.
Rúa por la ciudad
Este lunes por la tarde, tras un pasacalles multitudinario en autobús por el centro de la ciudad, los aficionados han podido disfrutar de una gran fiesta en Alderdi Eder, frente al Ayuntamiento, junto a los jugadores.
Nada más partir de Anoeta, Wesley, el último en llegar al club y sin apenas minutos, ha cogido una de las banderas del grupo de animación Bultzada. A su vez, el capitán y máximo referente Mikel Oyarzabal ha escoltado en todo momento el preciado trofeo para que no sucediera lo que le pasó a Sergio Ramos en 2011, y Odriozola, con muletas, ha ondeado la bandera txuri urdin al cielo de San Sebastián.
Mientras tanto, miles de aficionados txuri urdin esperaban en Alderdi Eder con cánticos y canciones. A las 18:32 ha aparecido en el Ayuntamiento el alma de la fiesta: Txurdin. La mascota ha acaparado los focos en el escenario antes de la llegada de los jugadores y ha sido coreado por la plaza.
"Oyarzabal, Balón de Oro"
Tras una larga espera, los futbolistas han recalado en el Ayuntamiento, donde Oyarzabal ha tomado la palabra bajo un atronador "Oyarzabal, Balón de Oro!", y Aritz Elustondo ha jugado su papel de portavoz del vestuario emulando el "Erreala ale!..." al "estilo" de Imanol Alguacil tras la conquista de la Copa en 2021.
Tras los actos oficiales y previstos, ha comenzado la fiesta en el escenario. Elustondo ha hecho de maestro de ceremonias para presentar uno a uno a los futbolistas.
Por último, ha llegado el momento estelar de Matarazzo, el artífice de la resurrección de la Real. "Rino, Rino, Rino Matarazzo", ha coreado la marea blanquiazul, y el de New Jersey ha respondido con unas palabras: "No creo que nadie haya levantado la Copa del Rey tan alto como yo", lo que ha desatado el jolgorio en la explanada del Ayuntamiento.
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