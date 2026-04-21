Investigación
Dos detenidos por el acoso a una furgoneta con una bandera española con el escudo del Atlético tras la final de la Copa
El delegado del Gobierno en Extremadura, donde ocurrió el incidente, ha avanzado que los arrestados serán investigados "por la vía penal" al "poner en riesgo la vida de otra persona"
EFE
La Guardia Civil detuvo a dos personas, que posteriormente fueron puestas en libertad, por el acoso a una furgoneta que llevaba una bandera española con el escudo del Atlético de Madrid cuando circulaban por la A-5 en Mérida a la vuelta de la final de Copa, las cuales serán investigadas por la vía penal.
Así lo ha confirmado este martes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha explicado, a preguntas de los medios, que los detenidos serán investigados "por la vía penal", tras ser detenidos en Mérida tras "paralizarse a una furgoneta".
“Irá por la vía penal de forma clara pues se pone en riesgo la vida de otra persona y es una irresponsabilidad", ha manifestado el delegado del Gobierno.
Las dos personas, vecinos de Euskadi y mayores de edad, ya están en libertad, ha manifestado.
En un vídeo publicado el domingo en varias redes sociales, se aprecian tres furgonetas oscuras que circulan junto a una cuarta, esta última de color blanco con la citada bandera, y sobre la cual una de las oscuras hizo una maniobra peligrosa.
Una de las tres primeras se sitúa en paralelo por la izquierda a la furgoneta blanca con la puerta derecha abierta y amaga con aproximarse u ocupar el carril derecho por el que circulaba el vehículo con la citada bandera.
Fuentes del instituto armado confirmaron que hay una investigación abierta a raíz del visionado del vídeo.
Las imágenes fueron grabadas este domingo, un día después de la final de la Copa del Rey, en la autovía A-5 a la altura de Mérida, según se escucha en el vídeo grabado por los ocupantes de un vehículo que circulaba detrás de las furgonetas.
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