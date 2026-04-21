El Real Madrid maquilla la bronca del Bernabéu a los jugadores con el homenaje a los campeones de la Youth League

El Santiago Bernabéu recibía por primera vez al Real Madrid tras la derrota y eliminación de la Champions en Múnich ante el Bayern, que dejaba sentenciada otra temporada en blanco para el equipo blanco. Con Álvaro Arbeloa sentenciado por Florentino Pérez, que gana tiempo en estas jornadas de Liga que quedan para buscar un entrenador para la temporada que viene, se esperaba otra bronca de la grada a los futbolistas, al banquillo e incluso al palco, como ya ha ocurrido en varias ocasiones esta temporada tan tumultuosa en la 'Casa Blanca'.

Sin embargo, el club metió con calzador antes del partido ante el Alavés un homenaje a los campeones en la Youth League, el equipo que se llevó el título continental en Lausana este lunes ante el Brujas belga ganando en la tanda de penaltis con dos paradas del portero Javi Navarro. Precisamente Navarro había sido incluido en la convocatoria de Arbeloa para este partido ante el Alavés después de que Fran González sea baja por unas molestias.

Ovación y bronca

El público dedicó una cariñosa ovación a las jóvenes promesas madridistas, que aspiran a llegar al primer equipo. El título en la Youth League llega cinco días después de que el Real Madrid alinease por primera vez en su historia en la Copa de Europa un once sin ningún español. Ocurrió en Múnich, ante el Bayern, y no había canteranos ni jugadores españoles en el once de Arbeloa, lo que evidencia que la apuesta por la cantera es algo estratégico que tiene más que ver con la intención de recaudar dinero por el traspaso de estos futbolistas que una apuesta decidida por sacar talento para el primer equipo.

Los aplausos a los canteranos contrastaron con los pitos y la bronca que dirigió la grada blanca a los futbolistas, salvo en el caso de la Grada Blanca, que el club alecciona convenientemente expulsando incluso a los aficionados que atienden las órdenes. Los pitos empezaron con el calentamiento de los porteros, porque el primero al que se recibió con silbidos fue Adrey Lunin, mientras se aplaudió al segundo portero, el canterano Sergio Mestre. Apenas un tercio del estadio estaba ocupado cuando saltaron los guardametas blancos a calentar.

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La pobre entrada que acudió al Bernabéu para presenciar el choque ante el Alavés volvió a dedicar pitos a Vinícius Júnior, mientras que el resto de futbolistas recibían aplausos tibios, incluidos Jude Bellingham y Kylían Mbappé. Y segundos antes de arrancar el partido, cuando ya se habían retirado los juveniles y se había celebrado un respetuoso minuto de silencio en memoria de José Emilio Santamaría, volvieron los pitos para el equipo. Y con el partido empezado Vinícius escuchó silbidos cada vez que tocaba la pelota desde el inicico de encuentro, cosa que también pasó, a menor escala, con Mbappé.