Juan Iglesias explota contra Oyarzabal: "Se ha puesto la mano en la boca para meterse con mi mujer"

El Getafe se aprovechó de la 'resaca' copera de la Real Sociedad para sacar los tres puntos de Anoeta. Tras el partido, una de las imágenes que trascendió fue el 'pique' entre Juan Iglesas y Mikel Oyarzabal, algo que comentó el futbolista azulón sobre el terreno de juego después de que también se las tuviera con Sergio Gómez después del pitido final.

"El capitán de su equipo se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Luego vamos tan de ejemplo. Eso son los valores que tienen aquí. Lo que no quiero luego es que vayan dando ejemplo. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo", dijo Juan Iglesas ante el micrófono de DAZN.

Finalmente, Iglesias no quiso desvelar lo que Oyarzabal le dijo sobre su mujer, Estela Grande: "Eso me lo quedo mejor para mí".

"Lo de siempre. A la gente le pica mucho que el Getafe gane. Les pica mucho vernos ahí arriba. Hoy ha sido un partido para felicitar a este equipo que ha hecho un trabajo brutal. No solo hoy, sino toda la temporada. empezamos con muchas dificultades y hoy nos ponemos con 44 puntos y la verdad es que es impresionante trabajar con este equipo y esta gente. No puedo decir otra cosa más que gracias a todos en el club", comentó el futbolista sobre el partido.

¿Quién es Estela Grande?

Estela Grande, mujer de Juan Iglesias, es una influencer con más de 400.000 seguidores en Instagram, expareja de Diego Matamoros y exconcursante de 'Gran Hermano VIP'.

Recientemente, la pareja, que tiene dos hijos mellizos, tuvo que salir al paso de unos supuestos rumores de infidelidad.

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“Hoy solo quiero decirte lo afortunada que me siento porque vamos a ser papás. Dos vidas que llegan para hacernos más grandes, más fuertes, más uno. Y tú, tú ya eras mi hogar y ahora también eres el papá de nuestros dos bebés”, dijo la influencer en el post en el que anunciaba el embarazo.