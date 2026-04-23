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Militao y Guler se despiden de la temporada con el Real Madrid por sendas lesiones musculares

Los dos sufren problemes musculares en el bíceps femoral y se recuperarán para estar en el Mundial el próximo verano

MADRID, 21/04/2026.- El defensa del Real Madrid Éder Militão (i) disputa un balón ante el delantero del Alavés Lucas Boyé (c), durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que Real Madrid y Deportivo Alavés disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

MADRID, 21/04/2026.- El defensa del Real Madrid Éder Militão (i) disputa un balón ante el delantero del Alavés Lucas Boyé (c), durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que Real Madrid y Deportivo Alavés disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín / Juanjo Martín / EFE

Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

Eder Militao no volverá a jugar esta temporada con el Real Madrid. El brasileño sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que se produjo en el partido entre los blancos y el Alavés del pasado martes en el Santiago Bernabéu. El central remató en una jugada y se hizo daño en la rodilla, lo que disparó las alarmas de los servicios médicos del club. El jugador fue sustituido inmediatamente para no arriesgar y desde el primer momento se descartó que fuera una lesión grave.

Después de las pruebas a las que ha sido sometido, se ha confirmado que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Con ello se da por terminada la temporada para el brasileño con el Real Madrid, con el que ha jugado 21 partidos y disputado 1530 minutos. Ahora el central se recuperará para estar a disposición de Carlo Ancelotti, el seleccionador brasileño y exentrenador del Real Madrid, que se puso en contacto con el jugador la misma noche del martes tras conocerse su posible lesión.

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Arda, fuera

Otro jugador que será baja en Sevilla este viernes ante el Betis y que puede haberse despedido también de la temporada con el Real Madrid es el turco Arda Guler. El mediapunta blanco sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, según han informado los servicios médicos. Guler también disputará el Mundial con Turquía, tras clasificarse en la repesca con los otomanos, y se da por hecho que tampoco arriesgará en los encuentros que le restan de temporada a los de Álvaro Arbeloa.

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