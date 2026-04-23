Pablo Blanco, director del Patronato Deportivo Municipal de Gijón: "El Palacio no se va a cerrar durante la Copa de la Reina de hockey sobre patines"

Queda casi un mes para la celebración de la Copa de la Reina de hockey sobre patines en el Palacio de los Deportes de La Guía, del 14 al 17 de mayo, pero los preparativos ya ocupan buena parte del tiempo de los trabajadores del Patronato Deportivo Municipal de Gijón, que ha asumido la organización con el apoyo fundamental del Telecable. "Esperemos que sea un éxito y que el Telecable haga un buen papel, llegue a la final y, si puede ser, que deje la copa en casa", dice Pablo Blanco, que lleva el peso de las gestiones desde su posición de director del Patronato.

¿Fue muy difícil lograr que la Copa se jugara en Gijón?

Hablamos con la Federación Española de Patinaje y llegamos a un acuerdo. Barajamos dos o tres fechas y optamos por la que quedaba más atrás, para perjudicar lo menos posible a los clubes que utilizan las instalaciones. Especialmente a los de baloncesto, porque los requerimientos de su federación para sus partidos hablan de instalaciones de dos mil espectadores, con unas canastas y un suelo específicos.

¿Se va a cerrar el Palacio a otros deportes, como sucedió con eventos como el Gijón Premier Padel?

No, es importante subrayarlo. Se va a poder utilizar la pista auxiliar y van a seguir usando la instalación el judo, la gimnasia artística, que no tiene otro sitio... Tratamos de causar el menor perjuicio posible, siempre hay muchas quejas por eso porque la gente mira por lo suyo.

¿Son muy duros los requisitos para acoger el torneo copero?

Digamos que son más exigentes que otras competiciones en teoría de más nivel, como la Copa de Europa. Hay que hacer frente a un canon de 15.000 euros y atender bastantes demandas, como la de asegurar la pernocta y la manutención en pensión completa de los ocho equipos, de directivos y árbitros. Además del transporte, que nos va a ayudar Emtusa a mover a los equipos. No son gestiones fáciles para una entidad pública como un Ayuntamiento.

¿Cuál es el coste de la organización de la Copa de la Reina?

Todavía quedan cosas por cerrar, pero estará en torno a los 125.000 euros.

Un tema básico que a veces acarrea bastantes dolores de cabeza, la pista.

En el convenio firmado con la Federación está recogido que ellos gestionan la pista y el arbitraje, aunque lo paguemos nosotros. Está en marcha y estará instalada a tiempo. Se le podrá sacar más partido además con la celebración de la Minicopa, en la que van a tomar parte todos los clubes participantes en la Copa menos el Fraga. Creo que en su lugar viene un conjunto de Lleida. Creo que es algo positivo que se juegue porque vendrá más gente a Gijón. Se jugará por las mañanas, estamos viendo los horarios, y los partidos de la Copa de la Reina se celebrarán por la tarde.

¿Ya hay horarios definitivos y televisión para los cruces?

Los partidos se jugarán, en principio, a las 17.30 y a las 20 horas. Puede que la segunda semifinal del sábado sea un poco más tarde, a y cuarto. Y la final del domingo será a las 13 horas. Hemos conseguido que el cuarto de final que juega el Telecable contra el Palau, el viernes, sea el del segundo turno, aunque en el sorteo había salido como primer encuentro del día. Televisión va a haber, tener señal es además obligatorio. Estamos negociando todavía. Y va a haber Servicio de Revisión de Videoarbitraje (SRV), que creo que se utilizó en la Copa del Rey masculina. Ya estuvieron mirando a ver dónde colocaban las cámaras.

¿Cuál es la aportación del Telecable?

El club va a poner voluntarios, que son básicos para que el evento salga bien porque nosotros no tenemos personal suficiente y ellos tienen la experiencia de citas pasadas. Se van a ocupar del enlace entre los equipos y la organización (cada equipo tendrá el suyo), pondrán el speaker, colaborarán en la ceremonia de premiación, en la colocación de las pulseras para que la gente entra y salga del recinto... A cambio, el Telecable recibe abonos para todos sus socios, sus patrocinadores y la cantera.

¿Qué espera de la Copa?

Que sea un éxito, que la ciudadanía la arrope y que el Telecable haga un buen papel, llegue a la final y deje la copa en casa. Esperemos que sea así, le ha tocado un rival muy duro como el Palau. La ciudadanía no sabe lo que cuesta organizar eventos deportivos desde un Ayuntamiento.