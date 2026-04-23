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El Real Oviedo se ve las caras con el Elche en un choque decisivo: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble

Este periódico te invita al Tartiere para que vivas en directo el encuentro el próximo domingo 26 de abril a las 16.15 horas

Aficionados del Real Oviedo

Aficionados del Real Oviedo

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Real Oviedo frente al Elche el próximo domingo 26 de abril a las 16.15 horas. 

Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en el Carlos Tartiere, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol de primera!

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