Quique: El segundo tiempo ha sido brillante

Vitoria, 25 abr (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, afirmó tras superar al Mallorca (2-1) que el segundo tiempo “fue brillante” y se mostró feliz por la reacción de sus jugadores.

El técnico madrileño reconoció en rueda de prensa que salieron “más encogidos que el rival” y que la lesión de Lucas Boyé minó la energía del equipo.

“Hemos corregido posiciones para poder profundizar y los jugadores que han entrado nos han dado más fútbol”, explicó el técnico albiazul.

“Hemos mantenido a sus goleadores lejos de portería y eso nos ha ayudado”, apuntó el entrenador que no quiso lanzar las campanas al vuelo. “Es una victoria, aún quedan cinco partidos, pero cambia mucho cuando ganas”, expresó.

“Desde el minuto 45 encontramos que el viento soplaba a favor y es importante que tengamos soluciones”, dijo sobre el cambio de planes que lleva a cambio durante los partidos.

Preguntado por los puntos necesarios para lograr la permanencia, reveló que le cuesta “mucho” hacer esas cuentas. “No podemos preocuparnos, eso es jugar a adivinar el futuro y yo creo en el presente”, añadió.

“Es muy difícil jugar con tanta tensión y tenemos jugadores que en la tensión se mueven muy bien y esto nos genera seguridad”, dijo Quique Sánchez Flores.

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“Son soldados que han pasado por miles de batallas parecidas y conocen el escenario”, agregó el técnico, que agradeció el apoyo y la actitud de su afición.