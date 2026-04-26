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El keniata Sabastian Sawe hace historia en Londres con el primer maratón por debajo de dos horas

El keniano gana con 1:59:30 y pulveriza el récord mundial de Kiptum, mientras Tigst Assefa vuelve a reinar en la carrera femenina con otra plusmarca histórica

El atleta keniano Sabastian Sawe, en el momento de ganar el maratón de Londres.

El atleta keniano Sabastian Sawe, en el momento de ganar el maratón de Londres. / NEIL HALL / EFE

David Boti

Barcelona

El Maratón de Londres vivió una jornada histórica tras el triunfo del keniata Sabastian Sawe, que cruzó la meta en 1:59:30 y se convirtió en el primer atleta en bajar de las dos horas en un maratón oficial, una frontera que durante décadas pareció reservada a los laboratorios, a los intentos controlados y a la imaginación de los más optimistas.

Donde antes el 2:00:35 de Kelvin Kiptum parecía una cima casi inalcanzable, Sawe dejó una marca que obliga a mirar la distancia de otra manera.

Sawe, que precedió en la línea de meta al etíope Yomif Kejelcha (1h59:41) y al ugancés Jacob Kiplimo (2h00:28), rebaja la marca que tenía su compatriota Kelvin Kiptum de 2:00.35 desde el 8 de octubre de 2023 en Chicago.

En Londres, con una temperatura amable y unas condiciones ideales para correr rápido, el ritmo fue salvaje desde el inicio: 14:14 en los primeros 5 kilómetros y 28:35 al paso por el 10K. Cifras de vértigo incluso para una generación que ha normalizado lo extraordinario.

La jornada fue doblemente histórica porque Tigst Assefa también volvió a escribir su nombre en letras grandes. La etíope, campeona en la pasada edición, repitió triunfo con 2:15:41, mejorando su propio récord mundial en una carrera exclusivamente femenina.

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LONDON (United Kingdom), 26/04/2026.- Sabastian Sawe of Kenya poses after winning the London Marathon with a World Record and the first sub two-hour marathon time of 1:59:30 h during the London Marathon in London, Britain, 26 April 2026. Taking place since 1981, the London Marathon is one of the most popular marathons in the world, with a record-breaking total of more than 59,000 people are expected to take part in the 2026 race. (Maratón, Kenia, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

Sabastian Sawe. / NEIL HALL / EFE

Hellen Obiri y Joyciline Jepkosgei resistieron buena parte del pulso, pero Assefa se consagró como la más fuerte de la prueba londinense.

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