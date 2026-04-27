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Drama para Éder Militao: operación y 5 meses de baja

El brasileño, que cayó lesionado ante el Alavés, viajará a Finlandia viajará a Finlandia para ser operado por uno de los mejores especialistas del mundo

Eder Militao se retira lesionado en el partido ante el Alavés

Eder Militao se retira lesionado en el partido ante el Alavés / Juanjo Martín / EFE

Christian Blasco

Las lesiones están castigando al Real Madrid en este tramo final de la temporada, pero probablemente lo más doloroso para el conjunto blanco ha sido lo sucedido con Éder Militao. El brasileño, que ha vivido un calvario en los últimos años, volvió a sufrir un percance en el partido ante el Alavés y tuvo que ser sustituido.

Una recaída de su lesión en el isquio que vuelve a arrastrar al central a un infierno que, por desgracia, conoce bien. Después de meditar sus opciones para la recuperación del problema físico, finalmente el futbolista ha decidido pasar por quirófano y viajará a Finlandia esta misma semana para ser operado por Lasse Lempainen, uno de los mejores especialistas del mundo.

Sin ir más lejos, esta misma temporada el Barça contactó con el doctor Lempainen, que también ha operado a futbolistas como Araujo o Balde, para determinar el tratamiento idóneo en la pubalgia de Lamine Yamal.

Tras la operación, se estima que el proceso de recuperación de Eder Militao será de unos cinco meses de baja. Un tiempo considerable que dejará al brasileño sin Mundial y que le hará perderse el inicio de la próxima temporada con el Real Madrid.

Solo en esta campaña, el defensa ha sufrido hasta cuatro lesiones (dos de ellas importantes), lo que le ha impedido sumar continuidad a lo largo del curso. A pesar de todo, cuando ha estado disponible se ha erigido como el baluarte defensivo del equipo y el mejor central de toda la plantilla.

En las últimas tres temporadas, Militao solo ha podido jugar 13 (temporada 23/24), 18 (24/25) y 21 partidos (25/26) entre todas las competiciones. Unas cifras muy bajas que obviamente están condicionadas por las graves lesiones que ha sufrido el futbolista.

El brasileño ha demostrado una gran fortaleza para salir del pozo una y otra vez y siempre lo ha hecho a gran nivel, pero a sus 28 años los continuos problemas físicos están lastrando su carrera. Con las dificultades del jugador para tener continuidad, el club tendrá que valorar entrar al mercado de fichajes este verano para reforzar dicha posición con más de un jugador.

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Militao tiene contrato hasta 2028 y está considerado como una pieza estructural del conjunto blanco. Con tres años de lesiones de por medio, su valor de mercado se ha visto reducido desde los 70 millones de euros hasta los 25 millones. Una vez más, al defensa le tocará enfrentarse al proceso más duro del deporte de élite.

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