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Esteban Andrada se expone a una sanción de hasta 12 partidos y a una posible suspensión de empleo y sueldo y no volverá a jugar con el Real Zaragoza
El meta argentino no se ha ejercitado este lunes en la vuelta al trabajo tras su agresión a Pulido en el derbi
Jorge Oto
Esteban Andrada no volverá a jugar en el Real Zaragoza. El meta argentino no vestirá más la elástica del conjunto aragonés después de ser el protagonista principal de uno de los episodios más tristes en la historia del club. Su salvaje agresión al capitán del Huesca Jorge Pulido que originó una gran tangana al término del encuentro del pasado domingo en Huesca ha dado la vuelta al mundo y la imagen del puñetazo ha acaparado portadas.
Andrada se expone a una fuerte sanción por falta muy grave. El castigo para este tipo de acciones oscila entre los 4 y los 12 partidos, si bien el arrepentimiento posterior, publicado en los medios oficiales del club, y el hecho de que no es reincidente, podrían reducir algo la cantidad de encuentros sin jugar, aunque lo que es seguro es que el arquero no volverá a jugar más con el Zaragoza.
Además, el meta se expone a una sanción por parte del club, que ya anunció tras el encuentro que adoptará las "medidas disciplinarias pertinentes" con el futbolista, que podría ser, incluso, suspendido de empleo y sueldo, si bien este término todavía se encuentra en fase de estudio por parte de la entidad.
"Estoy muy arrepentido de lo sucedido, no es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy. Nada más, estoy muy arrepentido, a lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, fue por tocar el balón fuera del área con la mano y se puede ver mi trayectoria", se disculpó el meta, que aseguró que esa agresión a Pulido cuando había visto ya la segunda amarilla y había empujado al defensa, para después ver la roja directa, fue "una situación límite en la que me salí del contexto y reaccioné de esa forma. Estoy muy arrepentido y no lo volveré a hacer".
De momento, Andrada, que se encuentra cedido en el Zaragoza hasta final de temporada desde el Monterrey con opción de compra obligatoria en caso de ascenso, de 1,5 millones de dólares, ya no se ha ejercitado este lunes con el equipo y, como el resto de titulares en El Alcoraz, no ha participado en una sesión con la única novedad del jugador del filial Tobajas.
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