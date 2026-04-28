Mutua Madrid Open
Sabalenka desperdicia seis bolas de partido, pierde con Baptiste en Madrid y dice adiós en cuartos
La estadounidense sorprendió este martes a la número uno del mundo, y logró el pase a las semifinales (2-6, 6-2 y 7-6) en dos horas y treinta minutos.
Redacción
Madrid
La estadounidense Hailey Baptiste, 32 del 'ranking', sorprendió este martes a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, que dispuso de seis bolas de partido, y logró el pase a las semifinales del WTA 1.000 de Madrid al ganar por 2-6, 6-2 y 7-6 (6) en dos horas y treinta minutos.
Sabalenka, de 27 años, llegó a Madrid con el reto de lograr su cuarto título en el torneo tras las victorias de 2021, 2023 y 2025.
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