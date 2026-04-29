Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Disfruta del mejor baloncesto con el Alimerka Oviedo Baloncesto-Zamora: LA NUEVA ESPAÑA te invita a vivir el partido en directo

Este periódico sortea una entrada doble para asistir al choque en el Palacio de los deportes el próximo sábado 2 de mayo a las 19.00 horas

El Alimerka Oviedo Baloncesto en una imagen de archivo

El Alimerka Oviedo Baloncesto en una imagen de archivo

L. L.

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Oviedo Baloncesto frente al Zamora el próximo sábado 2 de mayo a las 19.00.

Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del encuentro en directo!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents