De la Fuente: “¿Lamine? Hay jugadores que pueden llegar justos y ser decisivos en eliminatorias como pasó con Olmo en la Eurocopa"

Las lesiones acaparan la actualidad de la selección española a pocos días para conocerse la lista para el Mundial 2026. Nombres como los de Lamine Yamal, Mikel Merino o Víctor Muñoz son seguidos al detalle por los cuerpos médicos y técnicos. No hace falta explicitarlos para saber que están hablando de ellos, como sucedió en el coloquio médico llevado a cabo en la clínica CEMTRO de Madrid, donde participaron, entre otros, Luis de la Fuente y el Dr. Óscar Celada, médico de la selección y del Atlético.

"¿Estará Lamine? Olmo llegó lesionado"

"¿Estará Lamine?", fue la pregunta que surgió al final de la charla, ante la que los protagonistas se limitaron a esbozar una sonrisa. De la Fuente lo explicó sin personalizar, pero dejando entrever el enfoque: “En una convocatoria contemplamos todos los escenarios. Si vas ganando, si vas perdiendo, si el rival se queda con diez… Hay jugadores que te pueden aportar 20 minutos y eso también tiene un valor enorme”. Una reflexión que encaja con perfiles que llegan entre algodones a grandes torneos.

De la Fuente quiso apuntar un precedente cercano. “Olmo llegó lesionado, estuvimos a punto de descartarle, pero luego fue decisivo en la Eurocopa”, recordó el seleccionador. Un caso que sirve para entender el matiz: no siempre se trata de tener al jugador desde el primer partido, sino de calibrar su impacto en momentos concretos. “Hay futbolistas que igual no pueden darte 50 o 60 minutos, pero sí 20 muy buenos. Y eso puede ser diferencial. Hay jugadores que pueden llegar justos y ser decisivos en eliminatorias. Olmo fue decisivo a partir de cuartos".

Esa idea abre la puerta a una gestión más flexible en torneos cortos. No es tanto una cuenta atrás como una planificación por fases. De la Fuente no lo esconde: “Nuestra prioridad es llegar con el mejor equipo posible al momento decisivo”. Y eso, en competiciones con cruces directos, puede significar esperar. Desde el área médica, el enfoque tiene respaldo. Óscar Celada, doctor de la selección, insiste en que el problema no es solo la lesión, sino el regreso. “Una cosa es recuperarse y otra recuperar el máximo rendimiento. El mayor riesgo cuando un jugador vuelve es tener otra lesión”. En un calendario extremo, la prudencia se convierte en una herramienta competitiva.

El riesgo de las recaídas

“El ritmo es tan alto, con partidos cada tres o cuatro días, que es imposible que no haya roturas”, admitió el seleccionador. La clave está en el seguimiento y el entendimiento entre las partes. “Mantenemos una comunicación constante con los clubes. No se trata solo de un informe puntual, sino de ver cómo evoluciona el jugador día a día. Con esa información se toman decisiones”, explica Celada. Porque cada caso es distinto, y cada cuerpo responde de una manera.

Ahí entra en juego el diagnóstico más complejo: el del propio futbolista. La Dra. Isabel Guillén, miembro de la Unidad de Rodilla y miembro de la Unidad de Pie y Tobillo en la Clinica CEMTRO, lo resumió con claridad en el encuentro médico: “Cuando un jugador sale de una lesión no está siempre al cien por cien. Y no es fácil de valorar, ni para el médico, ni para el entrenador ni para el propio jugador”. El gran problema es que el entrenamiento no replica el partido. “Puedes hacer fisio, sentirte bien, pero competir es otra cosa. Ni ellos mismos saben realmente cómo están hasta que juegan”.

El momento crítico llega en la exigencia real, de ahí la paciencia que hay que tener con según qué procesos. “Si haces carrera continua no pasa nada, pero en un cambio de ritmo es cuando te lesionas”, explicó Guillén, que añade otro factor determinante: la fatiga. “Incluso en el minuto cinco de partido el futbolista puede estar fatigado. Muchas lesiones vienen de esa exigencia extrema, de acciones explosivas”.

Ese contexto convierte cada decisión en un equilibrio entre riesgo y rendimiento. De la Fuente lo amplió con una visión global: “El fútbol es una actividad de máximo riesgo. Es un deporte de máxima tensión y muchas veces no se es consciente de lo que supone a nivel físico”. Y señaló también el calendario como condicionante estructural: “Es el que es. Hay plantillas largas que permiten rotar, pero todos estamos al límite. Si tienes 60 partidos hay que utilizar a todos los jugadores".

Los 'isquios' son los nuevos cruzados

En ese límite aparece otro factor clave: la mentalidad. “El futbolista siempre quiere estar, incluso cuando no está al cien por cien”, reconoce el seleccionador. Una dinámica que también observa Celada desde dentro: “A veces lo detectas por detalles. Un jugador que nunca pide nada y de repente solicita medicación… son señales. Incluso pueden ocultar sensaciones porque quieren jugar”. Por eso, la gestión no es solo física. También es colectiva. “No son decisiones caprichosas, están razonadas”, insiste De la Fuente. Y deja una idea que define su modelo: “Esto va de equipo. De entender qué necesita el grupo en cada momento”.

En ese contexto, hay un concepto que cada vez se repite más en los servicios médicos: los isquiotibiales son los “nuevos cruzados”. La lesión muscular, y en especial la de isquios -como la que ha sufrido Lamine Yamal-, se ha convertido en el gran quebradero de cabeza del fútbol moderno. “Puedes hacer un buen diagnóstico, controlar la evolución de la cicatriz y ver cómo madura, y de repente se vuelve a romper”, explican desde el entorno médico de la selección.

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A diferencia de otras lesiones más estructurales, el problema no es solo la rotura inicial, sino la dificultad para asegurar una recuperación completa en un calendario que no da tregua. De ahí la comparación: como antes ocurría con los cruzados, los plazos se alargan, las recaídas aparecen y la incertidumbre condiciona tanto al cuerpo técnico como al propio futbolista. Por eso, el tiempo, las sensaciones y la espera serán fundamentales con el jugador del Barça.