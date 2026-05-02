La familia ocebista disfruta con la fan zone del Alimerka Oviedo Baloncesto antes del partido contra el Caja Rural Zamora

Ni la lluvia pudo con la fan zone del Alimerka Oviedo Baloncesto, en la que la familia ocebista gozó con los juegos propuestos por el club para completar el pasaporte OCB, con las canchas de baloncesto 3x3 y con un montón de actividades con las que pasar la jornada del sábado hasta que, a las 19:00 horas, comenzara un partido ante el Caja Rural Zamora en el que el equipo de Oviedo se juega buena parte de sus opciones de tener el factor cancha a su favor en el play-off de ascenso a la ACB.

En torno a las 17:00 horas, los jóvenes aficionados pudieron saludar a los jugadores, que se pasaron un rato por la fan zone antes del calentamiento previo al partido. También tuvo mucho protagonismo durante todo el día Pumarix, la mascota del club, que acompañó a los pequeños en su recorrido para completar todas las pruebas que les permitían salir con su pasaporte OCB sellado.