LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Fútbol

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

13 Fotos

Agencias

whatsapp

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

113

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

213

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

Biel Alino / EFE

313

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

Biel Alino / EFE

413

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

Biel Alino / EFE

513

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

Biel Alino / EFE

613

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

Clement Lenglet of Atletico de Madrid in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and Atletico de Madrid at Mestalla stadium on May 2, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 02/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF V Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports;

AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

713

Clement Lenglet of Atletico de Madrid in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and Atletico de Madrid at Mestalla stadium on May 2, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 02/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF V Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports;

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

813

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

913

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

1013

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

1113

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

1213

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

1313

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

TEMAS