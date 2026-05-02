LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes
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Clement Lenglet of Atletico de Madrid in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and Atletico de Madrid at Mestalla stadium on May 2, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 02/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF V Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports;
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