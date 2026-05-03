Barça-Gran Canaria (91-69)
El Barça gana al Gran Canaria y pierde a Clyburn
El estadounidense sufrió un "problema de salud" que requerirá tratamiento médico y no podrá jugar durante cuatro semanas
El mal de las lesiones sigue atacando con voracidad al Barça. Antes del encuentro ante el Dreamland Gran Canaria (91-69), Will Clyburn causó baja por "un problema de salud que ha podido ser revertido médicamente pero que precisa de un tratamiento farmacológico y de un seguimiento médico", según el parte médico emitido por el club. Sí especificaba que el ala-pívot estará apartado de la actividad cuatro semanas.
Además de Clyburn, tampoco pudieron participar Jan Vesely, por unas molestias en la rodilla derecha ni tampoco el joven Nikola Kusturica, que sufrió un esguince en el tobillo derecho en la final del campeonato de España júnior. Tomas Satoransky y Nico Laprovittola siguen en la enfermería.
En el retorno de Chimezie Metu al Palau (10 puntos anotó) desde su lesión en la pasada campaña, Kevin Punter lideró como siempre la anotación azulgrana con 23 puntos (15 en el primer cuarto, 20 al descanso), y le secundaron Youssoupha Fall (17) y Tornike Shengelia (14), que serán primordiales cuando el Barça entra en la recta final y necesita defender el cuarto puesto en la pugna que mantiene con el Baskonia. Un punto de partida para aspirar al segundo y tercer puesto, que se han puesto a tiro de los azulgranas con las sendas derrotas encajadas por el Valencia y el UCAM Murcia.
Néstor García no encontró soluciones en su equipo para frenar a los azulgranas, que fueron aumentando las diferencias. Era de 23 puntos (59-36) con el cuarto y último triple de Punter. La holgura del marcador permitió a Xavi Pascual repartir minutos. Los disfrutaron también Dani González y Sayon Keita, que entraron en el acta. El Barça sumó el doble de rebotes que su rival (44 a 22).
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