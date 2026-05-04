FÓRMULA 1 | GP DE MIAMI
Clasificación del GP de Miami, con Sainz 9º, Alonso, 15º y sanción a Leclerc
Kimi Antonelli ha enmendado su error en la salida y se ha llevado la victoria en el GP de Miami. El líder del Mundial ha subido al podio escoltado por los dos McLaren de Norris y Piastri
Imparable, Kimi Antonelli ha sumado en Miami su tercera victoria consecutiva. El piloto italiano de Mercedes ha emmendado otra mala salida, y ha podido mantener la hegemonía de Mercedes ante la presión de los McLaren,
Con 100 puntos en su casillero del Mundial y 20 de ventaja sobre su compañero George Russell, que ha sido cuarto, Antonelli ha subido al podio acompañado por Lando Norris y Oscar Piastri. Carlos Sainz ha terminado en los puntos con Williams (9º) y Fernando Alonso ha sido 15º con Aston Martin.
Charles Leclerc ha recibido una penalización de 20" tras la carrera, por conducción insegura en la última vuelta, lo que le hace caer a la octava posición y permite ganar una a Hamilton (6º) y Colapinto (7º).
GP de Miami. Carrera (57 vueltas - 308.326 km)
1. Kimi Antonelli (Mercedes) 57 vueltas
2. Lando Norris (McLaren) a 3"264
3. Oscar Piastri (McLaren) a 27"092
4. George Russell (Mercedes) a 43"051
5. Max Verstappen (Red Bull) a 43"949
6. Lewis Hamilton (Ferrari) a 53"753
7. Franco Colapinto (Alpine) a 61"871
8. Charles Leclerc (Ferrari) a 44"245 (*P. -20")
9. Carlos Sainz (Williams) a 82"072
10. Alexander Albon (Williams) a 90"972
11. Oliver Bearman (Haas) a 1 vuelta
12. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 vuelta
13. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta
14. Arvid Lindblad (VISA RB) a 1 vuelta
15. Fernando Alonso (Aston Martin) a 1 vuelta
16. Sergio Pérez (Cadillac) a 1 vuelta
17. Lance Stroll (Aston Martin) a 1 vuelta
18. Valtteri Bottas (Cadillac) a 2 vueltas
Retirados:
Nico Hülkengerg (Audi)
Liam Lawson (VISA RB)
Pierre Gasly (Alpine)
Isack Hadjar (Red Bull)
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