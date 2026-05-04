Jódar evita a Sinner en Roma hasta la final

El Masters 1000 de Roma es la última parada antes de la gran cita en Roland Garros. Todos los tenistas disponibles viajan a la capital italiana para llegar en forma al segundo Grand Slam del año. Y es que las condiciones en el Foro Itálico son similares a las de la arcilla de la Phillipe Chatrier, a diferencia de la de Madrid, que se trata de una 'rara avis' en el circuito.

Este lunes se ha realizado el sorteo del cuadro, en el que el mayor representante español será Rafa Jódar. Ante la baja de Carlos Alcaraz, que seguirá recuperándose de su lesión en la muñeca, la ilusión está puesta en el madrileño y el favoritismo en Jannik Sinner. Aunque su presencia estaba en duda, todo hace indicar que el italiano no se perderá la cita en su país.

También será la vuelta de Novak Djokovic. Tal como ha informado el torneo, el serbio ya tiene programado un entrenamiento en el recinto y volverá a competir después de dos meses. No lo hacía desde inicios de marzo, en Indian Wells, donde cayó en un partido épico contra Jack Draper. Una buena noticia, ya que, del mismo modo que Alcaraz, se estaba recuperando de una lesión.

Por el lado de Nole irá Rafa Jódar, que no ha tenido mala suerte en las primeras rondas. Como es cabeza de serie, se saltará la primera ronda y debutará en la segunda, donde espera un jugador de la 'qualy' o el portugués Nuno Borges. Un debut asequible que continuaría con una tercera ronda ante De Miñaur o Munar. Dos jugadores a los que ha pasado por encima recientemente.

En octavos de final, su rival más posible saldría entre Learner Tien, Sebastián Báez y Alexander Bublik. Tres jugadores que saben jugar en arcilla, pero de los que podría salir victorioso el español. Como era de esperar, en cuartos todo se complica mucho más. En esa ronda esperaría Alexander Zverev, que llegó a la final de Madrid y en tierra batida es uno de los mejores del mundo.

Jódar celebra ante De Miñaur en Madrid / Europa Press

Por mucho que no plantara cara a Jannik Sinner, el alemán está teniendo una temporada regular ante rivales inferiores o iguales a él. En semifinales, el cuadro se abre mucho y aparecen varios nombres, aunque el más destacado es el de Novak Djokovic. También Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Fran Cerúndolo o Jiri Lehecka pelearán por estar entre los cuatro mejores del torneo.

El camino de Sinner

Por último, si llegara a la final, su gran oponente sería Jannik Sinner. El italiano tendrá un camino complicado en la primera semana, con jugadores como Arthur Fils o Jakub Mensik en primeras rondas, pero luego en cuartos y semifinales el cuadro no es tan exigente. Sin duda, es el máximo favorito para el título y el rival a batir.

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Jódar viajó este domingo a Roma para empezar a ejercitarse y adaptarse a las condiciones del torneo. Al ser cabeza de serie y saltarse la primera ronda, su debut está programado para el viernes 8 o el sábado 9 de mayo. Será crucial avanzar rondas para poder ser cabeza de serie en Roland Garros y entrar entre los 32 mejores del mundo.