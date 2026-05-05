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El entrenador alemán Edin Terzic ficha por el Athletic para las próximas dos temporadas

Será el segundo alemán en dirigir al conjunto bilbaíno después de que lo hiciera Jupp Heynckes

El entrenador alemán Edin Terzic.

El entrenador alemán Edin Terzic. / EP

EP

MADRID

El Athletic Club y Edin Terzic han alcanzado un acuerdo para que el técnico alemán sea el entrenador del primer equipo rojiblanco, con el que firma un contrato para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, según informó el club de Ibaigane este martes en un comunicado.

Edin Terzic, de 43 años, ha sido entrenador del Borussia Dortmund en dos etapas, en las que ganó la Copa alemana en 2021 y rozó el título de la Bundesliga en 2023. En 2024 alcanzó la final de la Champions League, en la que cayó ante el Real Madrid (2-0). Además, cuenta con experiencia dentro de la Academia y Dirección Deportiva del club de Westfalia. En su trayectoria, también cuenta con bagaje como entrenador asistente en el West Ham inglés y el Besiktas turco.

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El Athletic Club confirmó que el técnico, que se convertirá en el segundo alemán en la historia en dirigir al club vasco tras Jupp Heynckes, será presentado de manera oficial una vez concluya la temporada, para la que restan cuatro partidos "muy importantes e ilusionantes". Así, la junta directiva presidida por Jon Uriarte ha desvelado el sustituto de Ernesto Valverde, que abandonará el club tras haberlo dirigido las próximas cuatro temporadas.

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