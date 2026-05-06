FÚTBOL
Carreras confirma que Rudiger le abofeteó en el vestuario: "Fue un asunto aislado sin importancia que ya está resuelto"
El lateral del Real Madrid afirma en un mensaje en sus redes que "mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido inquebrantable desde el primer día"
El final de temporada se le está haciendo muy largo al Real Madrid. A las derrotas recurrentes en este final de etapa de Álvaro Arbeloa en el banquillo se suman los roces entre jugadores y con el staff del equipo. Si el martes era el entrono de Kylian Mbappé quien emitía un comunicado en defensa del francés, ahora ha sido el lateral gallego Álvaro Carreras quien se ha pronunciado sobre un incidente que protagonizó con su compañero Antonio Rudiger.
Roces con Arbeloa
Carreras ha decidido romper su silencio con un comunicado en sus redes sociales para salir al paso de algunas informaciones que se han hecho públicas señalando al gallego como protagonista de algunos incidentes con su entrenador y con compañeros. El lateral ha querido dejar claro que "han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mí que no corresponden a la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido inquebrantable desde el primer día". En su mensaje en las redes, Carreras ha asegurado que ha actuado siempre "con el máximo nivel de profesionalismo, respeto y dedicación", y que ha trabajado "muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa".
El gallego ha perdido peso en el equipo después de un encontronazo con el técnico, Álvaro Arbeloa, quien le ha echado en cara una falta de compromiso, visión del lateral que comparten algunos de sus compañeros. El futbolista, que llegó en verano como flamante fichaje blanco tras pagar 50 millones al Benfica, ha perdido protagonismo tras el despido de Xabi Alonso. Arbeloa ha apostado por alternar con Fran García y un Ferland Mendy que se ha roto y no volverá hasta dentro de unos meses. Carreras, condenado al ostracismo, ha confirmado las sospechas que había tras su llegada con sus deficiencias defensivas.
Bofetada de Rudiger
Esto último habría provocado el incidente que protagonizó con Antonio Rudiger, quien le ha afeado públicamente sus despistes defensivos en más de una ocasión en los partidos en los que el gallego ha jugado. Según informó Onda Cero, el alemán abofeteó al lateral en el vestuario durante un roce entre ambos. Información que el lateral ha confirmado con la publicación de este mensaje en el que trata de zanjar el asunto con las siguientes palabras: "Fue un asunto aislado sin importancia que ya está resuelto". Y ha insistido en que su "relación con todo el equipo es muy buena".
El lateral, que ha participado en 38 partidos sumando 3221 minutos, podría ser titular en el clásico del domingo ante el Barcelona una vez descartada la participación de un Mendy que se ha roto el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Arbeloa tiene que elegir entre el gallego y un Fran García que espera que se acabe la temporada para salir del Real Madrid en busca de minutos en otro equipo. En enero tuvo una oferta del Bournemouth y el jugador llegó a despedirse de sus compañeros, pero al final el club blanco cerró la puerta a su marcha.
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