Arbeloa: "El vestuario del Real Madrid es sano. No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública"

A Álvaro Arbeloa, al que le quedan tres partidos en el banquillo del Real Madrid, vivirá este domingo su primer clásico contra el Barcelona como técnico madridista. Pero no podrá disfrutarlo porque el vestuario blanco es un polvorín y él ya sabe que dejará de ser entrenador del primer equipo en dos semanas. Con ese panorama Arbeloa ha tenido que salir esta mañana previa al choque del Camp Nou a dar la cara tras la pelea entre Tchouameni y Valverde sin que ni Florentino Pérez ni nadie del club haya comparecido antes públicamente para pronunciarse sobre la deriva del equipo y del Real Madrid en este final de temporada caótico en la 'Casa Blanca'.

La pelea de Tchouameni y Valverde

El técnico, como se esperaba, salió en defensa de Tchouameni y de Valverde: "Tengo que decir dos cosas. Primero, estoy muy orgulloso de la contundencia, rapidez y transparencia del club. Y luego, de que los jugadores hayan reconocido su error, expresado su arrepentimiento y pedido perdón. A mí, con eso me sirve. Lo que no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública, porque no se lo merecen por lo que me han demostrado en estos cuatro meses y en estos años. Han demostrado saber lo que es ser un jugador del Real Madrid y no lo voy a olvidar. Siempre pongo un ejemplo. Para mí hay un jugador que es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito. Y Juanito no se equivocó nunca. (Roza las lágrimas): Y yo creo que todos estamos muy orgullosos de lo que hizo en cada partido. Entendió lo que es el Real Madrid, se dejó el alma. Cómo no me voy a equivocar yo. Pero si por algo le queremos, es porque se equivocó como cualquier persona se puede equivocar".

Arbeloa prosiguió su defensa de los dos protagonistas de la pelea de este jueves: "Valverde y Tchouameni merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad de seguir peleando por este club. Yo estoy muy orgulloso de ellos. No voy a permitir que se aproveche esto para poner en duda su profesionalidad: es mentira que no sean profesionales, que me hayan faltado el respeto... Es absolutamente mentira. Como lo es que alguno de ellos no juegue por problemas conmigo, a por su vida fuera del Real Madrid. Yo soy el primer responsable de que seguramente la temporada... seguramente no, seguro, no esté a la altura. Pero llevo aquí cuatro meses y estoy muy orgulloso de mis jugadores. De cómo me han recibido, por de dónde veníamos. Y está claro que la frustración y la rabia puede llevarte a situaciones que no quieres. Pero ahora, al partido. En eso debemos poner el foco ahora".

El técnico asumió la culpa de lo ocurrido: "Yo soy el responsable de todo lo que pasa en el Real Madrid. Yo tuve un compañero que golpeó a otro con un palo de golf. Para mí, lo más grave es que lo que pasa en el vestuario, se debe quedar en el vestuario. El incidente fue algo de poca fortuna. Y hay que zanjarlo".

Preguntado si los jugadores tienen demasiado poder, la reflexión del entrenador fue la siguiente: "No sé muy bien a qué se refiere. Digo lo mismo que he dicho hace dos minutos: cuando un jugador del Real Madrid no juega no es por nada extradeportivo. No debo estar descontento con el que no juega, sino porque elijo al que no lo merece. Se han dicho muchas mentiras de jugadores que han tenido problemas conmigo... y son absolutamente mentira. Le digo a la gente que puede estar tranquila con este vestuario, con estas decisiones. Estar en esta casa sin ganar no es fácil, lo sé. Hemos pasado por situaciones muy difíciles, como tantos años sin ganar una Copa de Europa, pasaron 12 desde la Novena hasta la Décima. Hemos atravesado valles. Pero debemos hacerlo juntos: afición, club... No hay nadie más preparado para dar la vuelta a esta situación que nuestro presidente. Ha conseguido devolver al Real Madrid donde se merece. Y con todo ello, debemos pelear para devolver al Real Madrid donde se merece".

Sobre lo ocurrido en el vestuario el jueves comentó: "Yo no tengo mi despacho dentro del vestuario del Real Madrid. Ojalá pudiese ser responsable de todo lo que pasa y controlarlo todo. Si la consecuencia de esta situación es que el entrenador debía haber parado todo esto... lo asumo. Es una situación que no es agradable, debe servir de ejemplo para todos y no hay nada más. Pasar página, aprender y no olvidar que mañana hay un Barcelona-Real Madrid".

Arbeloa dio la cara por un vestuario al que calificó como "un vestuario sano. No es fácil asumir dos temporadas en blanco y como siempre digo, para ser jugador del Real Madrid hay que tener mucha ambición. Claro que tenemos que hacer las cosas mejor; cambiar, reflexionar... pero veo un vestuario sano, de verdad lo digo. Uno preparado para volver a ganar. Seguro que el año que viene, todos, con mucha más experiencia... porque este es mucho más joven que en el que yo estuve hace siete años. Pero estoy seguro de que todos crecerán y el año que viene, sabiendo mucho mejor lo que es este escudo, nada en estos cuatro meses me hacen decir que no estoy contento y orgulloso de este vestuario".

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Mbappé y las filtraciones

Mbappé también salió a la palestra: "Quien quiera descontextualizar que un jugador salga sonriendo después de un entrenamiento, pues vuelvo a repetir... es sacar las cosas de lugar. Igual que pasó con Carreras en el campo del Espanyol. Sólo puedo dar la cara por él, por su trabajo y el trato que me está dando. Cuando ha jugado es porque se lo ha merecido y cuando no, porque se lo ha merecido otro. Mbappé hizo un enorme esfuerzo por jugar en el Real Madrid, todos lo sabemos. Tuvo que renunciar a muchas cosas por cumplir su sueño, porque todos le hemos visto de niño con el chándal del Real Madrid. Yo siento que tengo mi autoridad... perfectamente. Los jugadores del Real Madrid, como cualquier otro, tienen que sentir que el entrenador tiene la autoridad sin importarse cómo se llama. Hay que respetar. Eso es lo más importante como jugador".

Respecto a las filtraciones también se mostró categórico: "Vuelvo a repetir, porque igual no he sido muy claro: que se filtren cosas que han pasado en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. A este escudo. No trabajo en la CIA ni nada por el estilo. No estoy acusando a mis jugadores, ni a nadie; no puedo hacerlo. Hay mucha gente en el Real Madrid y no estoy para poner el dedo acusatorio ante nadie. Lo que pasa con mis jugadores va a quedar entre ellos y yo". El entrenador blanco analizó el mal momento deportivo del equipo: "Lo único que me preocupa y reflexiono es cómo hubiese podido hacer que mi equipo ganase más partidos. Ha habido momentos de dificultad en estos meses. Sé la situación que había nada más llegar y que ganamos partidos muy complicados. Vencimos al Manchester City, quien viene de ganarle una Copa al Arsenal, de hacerle un 0-4 al Chelsea... y ganamos los dos partidos. Vencimos al Atlético de Madrid. Siento que ante el Bayern hubo cosas que se escapan de lo que puedes controlar. Me pregunto mucho qué podía haber hecho para que ganásemos algunos partidos de Liga, pero eso es en lo que reflexiono. En cómo pude haberles ayudado más para ganar".

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Y habló sobre la relación del mal momento de juego y lo ocurrido en el vestuario: "No entiendo muy bien la pregunta. No sé. Se ha criticado mucho que no hablásemos más de fútbol, de aspectos tácticos. Desde que estoy aquí, he hecho mucho hincapié en esto y aunque llamó mucho la atención la semana pasada lo que dije, es lo que representa siempre al Real Madrid: esfuerzo, compañerismo, ambición, pasión... y eso hay que demostrarlo siempre. No hay excusa para que nosotros, como equipo, no demostremos eso. Luego, tácticamente habrá cosas que mejorar. Pero eso no debe faltar nunca en el Real Madrid". Arbeloa confirmó que Tchouameni "estará en la convocatoria" y preguntado por la posibilidad de que Valverde deje de ser capitán concluyó apuntando que "estoy muy, muy, muy contento con la labor de mis cuatro capitanes".