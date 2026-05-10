Un Barça triunfal gana la Liga a un Madrid de fin de ciclo

Ganó la Liga el Barça ante el Real Madrid en el Camp Nou por primera vez en la historia y el técnico rival, Álvaro Arbeloa, no tenía otra cosa que hacer que caminar de un lado a otro con las manos en los bolsillos. Sin querer esconder que no pintaba nada ahí mientras los futbolistas que le quedan o que aún le dirigen la palabra, con Vinicius a la cabeza, suspiraban por que Pedri dejara de marearlos con el balón. Hansi Flick, que quiso dirigir a su equipo horas después de que falleciera su padre, puede sentirse orgulloso de una obra en que no hay cuerpos extraños, donde todos se sienten partícipes de un bien común, y con La Masia como cordón umbilical que une al equipo con su afición.

Necesitaba el Barça al menos un empate para zanjar su segundo título de Liga consecutivo, pero a los 18 minutos ya había tomado dos goles que aclaraban una noche en que el confeti mezclaba con las cenizas blancas. Facilitó mucho las cosas el formidable gol de falta de Marcus Rashford, uno de aquellos futbolistas extraños a los que da gusto ver. Quizá porque, sin cambiar el semblante, siempre trota entre la genialidad y el esperpento. En un día en que se discutía si el titular en la banda derecha debía ser él o Roony, Rashford ejecutó uno de las faltas directas más bonitas que se han visto nunca en este estadio. Desde una posición en que la cordura pedía que el golpeo fuera para un zurdo, Rashford tiró con la derecha para obligar al balón a una parábola. La pelota quedó encajada en la escuadra que defendía Courtois.

Tampoco fue poca cosa el gol de Ferran, otro jugador del que se discute su futuro, y que fue el responsable de dar sentido, primero, al pase de Fermín y, después, a la asistencia de tacón de Olmo. Asencio, titular por un Huijsen que dijo no encontrarse bien tras el calentamiento, no se dignó a perseguir a Ferran.

Es tal la decrepitud moral que acecha al Madrid que Arbeloa no tuvo reparo alguno en alinear de titular a Tchouaméni la misma semana en que se lió a tortas con Fede Valverde. El uruguayo, al que tuvieron que coserle la cabeza, sí que se quedó en su casa de baja. En los despachos ya han puesto la cruz a uno de sus capitanes. En este Madrid 'guerracivilista' en que una entidad cuasi divina decide quiénes son los buenos y quiénes los malos, Vinicius hace ver que es el líder de la causa. Salió el primero a calentar para llevarse los silbidos del público, como si fuera un torturado Santo Job. Luego, ya se pondría a pasear por el campo.

La ausencia de Mbappé

No lo tiene difícil Vinicius viendo cómo el otrora mesías Mbappé, con la sobrecarga por montera, ha decidido que su ego tiene que ir por un lado, y las miserias de su club por otro. Un día un 'moscow mule' en Cerdeña, al siguiente el Mundial. De Bellingham no hubo más noticias que el codazo que se llevó de Eric y el gol que le anularon por fuera de juego. Courtois, en cambio, lejos de esconderse, se puso bajo palos aun siendo consciente de lo que podía venirle encima. Le sacó incluso goles a Rashford, Ferran y Lewandowski. Brahim también dio la cara mientras sus compañeros hacían lo mismo que su entrenador. Aunque sin bolsillos donde meterse las manos.

Flick pudo confeccionar su alineación sin tener que estar pendiente de los odios de unos y otros en el camerino. Simplemente, tiró de justicia y coherencia táctica. Premió a Rashford con la titularidad después de dar el callo en esta recta final y escogio a Ferran como ariete, seguro de que le funcionaría de fábula para aprovechar los espacios que dejaba el Madrid. Jugaron también como los ángeles Gavi, al que poco se le reconoce cuánto da con el balón, y Pedri, que manejó el horario de la fiesta a su antojo.

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Stephen King, quien mejor ha novelado las miserias terrenales a partir del miedo, decía que las mentiras son una pendiente resbaladiza. «Cada una suele llevar a otras dos». El Madrid ha visto cómo las mentiras se le multiplicaban hasta el tuétano. Hasta que el Barça las ha descubierto todas para mostrarle su fin de ciclo.